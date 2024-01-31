Последний сезон вместе: главные вопросы для "Ливерпуля" после ухода Клоппа

Потеря многолетнего лидера «красных» может спровоцировать серьезные изменения в клубе.

İdman.biz представляет статью со ссылкой на footballhd.ru.

Юрген Клопп сделал заявление, которое вызвало большой резонанс. Специалист покинет «Ливерпуль» по окончании сезона после девяти лет в клубе. Эффект от решения немца уйти в отставку будет ощущаться как на поле, так и за его пределами. Для компании FSG, которая владеет «красными», не будет простых решений. Поиск замены для наиболее успешного тренера мерсисайдцев в современной истории само по себе является серьезной проблемой. Но реальность такова, что уход Клоппа создаст длинный список вопросов, которые появляются уже сейчас.

Новый тренер

Поиск нового тренера станет главной и самой сложной задачей для руководства «Ливерпуля». Букмекеры считают фаворитом на замену Клоппу Хаби Алонсо, и легко понять, почему. Испанец хорошо зарекомендовал себя в составе «красных», будучи игроком. Он играл за команду, выигравшую Лигу чемпионов в 2005-м году, и неоднократно говорил о своей связи с клубом и его болельщиками. То же самое относится и к Стивену Джеррарду, хотя сейчас никто не видит его во главе мерсисайдцев.

Многообещающее начало тренерской карьеры в «Рейнджерс» для легенды «красных» пошло под откос в «Астон Вилле», а сейчас он вообще находится в Саудовской Аравии, где тренирует «Аль-Иттифак». Алонсо в свою очередь хорошо зарекомендовал себя в «Байере», который под его руководством возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги. «Фармацевты» играют в смелый и атакующий футбол.

Стиль испанца на первый взгляд соответствует духу «Ливерпуля». Вопрос в том, готов ли Хаби к работе с «красными» и, что еще важнее, готов ли к этому клуб. На пост главного тренера мерсисайдцев есть и другие кандидаты, среди которых Юлиан Нагельсманн и Роберто Де Дзерби. Есть и более опытные, да еще и свободные специалисты: Зинедин Зидан, Антонио Конте, Жозе Моуринью. «Ливерпулю» придется рассмотреть все варианты и сделать правильный выбор.

Будущее Салаха

«Ливерпуль» решительно отклонил предложение «Аль-Иттихада» по трансферу Мохамеда Салаха, который предлагал за него 150 млн евро прошлым летом. Если саудовцы вернутся за игроком по окончании сезона, это будет гораздо более трудное решение для «красных». В июне египтянину исполнится 32 года, и он вступит в последние 12 месяцев своего контракта на «Энфилде». Его выступления в этом сезоне показывают, что он остается главной звездой мерсисайдцев, но клуб всегда разумно принимал решения, когда возраст футболиста становился риском с точки зрения инвестиций в его будущее.

С точки зрения бизнеса, продать Салаха за большую сумму летом было бы хорошим решением. Это дало бы «Ливерпулю» средства на усиление состава, а также позволило бы избежать риска ухода игрока в качестве свободного агента в 2025-м году. Другой вариант - дать египтянину новый контракт и надеяться, что в 34 или 35 лет он останется такой же мощной силой, как и сейчас.

Тем не менее, хотя финансовые причины расставания с Салахом кажутся вескими, в клубе появится огромная дыра, если они с Клоппом уйдут вместе и сразу. Новому тренеру тоже придется участвовать в процессе принятия решений: захочет ли он сохранить Салаха, чтобы потом иметь дело с перспективой его потери через год? На этот вопрос нет простого ответа. Египтянин сыграл решающую роль в успехе «красных» под руководством Клоппа, но следующим летом нужно будет принять важное решение о его будущем.

Потеря спортивного директора

На фоне громкой новости об уходе Клоппа, многие, возможно, забыли, что спортивный директор Йорг Шмадтке покидает свой пост в конце этого месяца. Это значит, что «Ливерпуль» начинает поиск нового тренера без спортивного директора. Шмадтке, пришедший в клуб только прошлым летом, стал третьим человеком, занявшим эту должность за последние 2 года. Майкл Эдвардс и его преемник Джулиан Уорд ушли один за другим. Эдвардс сыграл решающую роль в приглашении Клоппа в 2015-м году.

Обычно спортивный директор или директор по футбольным операциям возглавляет поиск нового тренера, предлагая кандидатуры на утверждение генеральному директору и владельцам клуба. Билли Хоган, генеральный директор «красных», заявил, что клуб приступит к поиску нового тренера вдали от всеобщего внимания, но он не вдавался в детали, когда дело дошло до того, кто будет отвечать за выбор следующего наставника для команды. Но очевидно то, что мерсисайдцам придется строить планы на следующее лето без двух самых важных фигур, которые играют решающую роль в привлечении игроков.

Будущее владельцев «Ливерпуля»

В сентябре FSG продала миноритарную долю в клубе американской инвестиционной компании Dynasty Equity и в то же время положила конец слухам о полной продаже клуба, хотя они не прекратились окончательно. Учитывая приобретение клуба за 300 млн фунтов в 2010-м году, FSG может получить значительную прибыль от своих первоначальных инвестиций, поскольку стоимость «красных» с тех пор выросла в 10 раз.

Уход Клоппа означает конец эпохи, причем невероятно успешной, а вот будущее мерсисайдцев теперь становится неопределенным. Важные игроки не молодеют. Потребуются большие инвестиции, чтобы команда оставалась конкурентоспособной. Сохранит ли FSG выбранный курс? Президент компании Майк Гордон заявил в сентябре, что их приверженность клубу «остается такой же сильной, как и всегда», но уход Клоппа - важный момент, который потребует много размышлений. Что касается FSG, им придется взвесить, готовы ли они попытаться построить еще один успешный проект, или оставить это дело кому-то другому. По материалам ESPN

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