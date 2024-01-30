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Хави рассказал, как тяжело быть тренером "Барселоны"

Мировой футбол
Новости
30 Января 2024 20:49
Хави рассказал, как тяжело быть тренером "Барселоны"

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», главный тренер «Барселоны» Хави ответил на вопрос, как тяжело быть тренером сине-гранатовых.

«Я чувствовал это постоянно. Так оно и есть. Обстоятельства заставляют тебя чувствовать, что ты не стоишь всего этого. Пеп (Гвардиола) говорил мне об этом. Я видел, как сказывается работа тренером «Барселоны» на Луисе Энрике. Скажем, у нас есть проблема с требованиями к этой должности. Кажется, что твоя жизнь поставлена на карту каждый божий день. Вот почему я говорю, что это очень трудно, ты не получаешь удовольствия от самого процесса», - приводит слова Хави издание Mundo Deportivo.

Напомним, о решении Хави покинуть «Барселону» по завершении сезона-2023/2024 стало известно в минувшие выходные. Испанец возглавил «Барселону» 6 ноября 2021 года. За это время 44-летний специалист выиграл с каталонцами два трофея - чемпионат Испании и Суперкубок Испании (оба в сезоне-2022/2023).

İdman.biz

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