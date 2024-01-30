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"Бавария" близка к подписанию 16-летнего таланта

Мировой футбол
Новости
30 Января 2024 17:00
"Бавария" близка к подписанию 16-летнего таланта

«Бавария» может подписать 16-летнего нападающего Юна Куси-Асаре из первой лиги Швеции, сообщает шведский портал «Спорт Экспрессен».

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», по информации источника, ожидается, что футболист из АИКа (Стокгольм) скоро отправится в Мюнхен для прохождения медицинского обследования. Возможная сумма трансфера неизвестна.

Куси-Асаре является воспитанником футбольного клуба АИК. Он прошёл путь от U19 до основной команды. Контракт игрока с клубом рассчитан до сентября 2026 года. Transfermarkt оценивает молодого нападающего в € 300 тыс.

В прошлом сезоне Куси-Асаре сыграл четыре матча (62 минуты), но результативными действиями не отметился.

После 19 туров «Бавария» занимает второе место в Бундеслиге с 47 очками. Лидирует в чемпионате «Байер» (49 очков).

İdman.biz

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