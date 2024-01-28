Соперник "Карабаха" выиграл Кубок португальской лиги

Завершился матч Кубка португальской лиги, в котором встречались соперник "Карабаха" в плей-офф Лиги Европы «Брага» и «Эшторил». Как сообщает İdman.biz, игра проходила на стадионе «Магалайш Пессоа» в городе Лейрия, Португалия. Матч начался в 23:45. Основное время матча завершилось вничью со счётом 1:1. «Брага» одержала победу в серии пенальти (5:4) и завоевала трофей.

На шестой минуте бразильский форвард гостей Кассиано открыл счёт с пенальти. Ещё до перерыва, на 20-й минуте, счёт ничейным сделал португальский вингер Рикарду Орта с передачи Родриго Залазара.

В серии пенальти игрокам «Браги» удалось реализовать пять из пяти попыток. Авторами голов стали: Аль-Мусрати, Луиш Мигель Пицци, Абель Руис, Алехандро Маркес, Волней Фельтес. Тиагу Тавареш первым ударом не смог пробить голкипера хозяев Матеуса.

«Брага» выиграла Кубок лиги в третий раз в истории (2013, 2020 и 2023) и ещё два раза уступала в финале (2017, 2021). «Эшторил» впервые сыграл в финале данного турнира.

Отметим, что первая игра между "Карабахом" и "Брагой" состоится 15 февраля на выезде, а вторая - в Баку через неделю.

İdman.biz