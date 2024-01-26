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Юрген Клопп объявил об уходе из "Ливерпуля" в конце сезона

Мировой футбол
Новости
26 Января 2024 14:48
Юрген Клопп объявил об уходе из "Ливерпуля" в конце сезона

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", немецкий специалист Юрген Клопп объявил о своём решении покинуть пост главного тренера «Ливерпуля» по окончании нынешнего сезона.

«Я понимаю, что для многих это шок в тот момент, когда вы слышите это впервые, но, очевидно, я могу это объяснить - или, по крайней мере, попытаться объяснить.

Я люблю абсолютно все в этом клубе, я люблю все в городе, я люблю все в наших болельщиках, я люблю команду, я люблю персонал. Я люблю все. Но то, что я все равно принимаю это решение, говорит о том, что я убежден, что это именно то решение, которое я должен принять.

Дело в том, что у меня, как бы это сказать, заканчивается энергия. Сейчас у меня нет никаких проблем, конечно, я уже давно знал, что в какой-то момент мне придется об этом объявить, но сейчас я в полном порядке. Я знаю, что не могу делать эту работу снова и снова, и снова, и снова.

После тех лет, которые мы провели вместе, после всего того времени, которое мы провели вместе, и после всего того, через что мы прошли вместе, уважение к тебе выросло, любовь к тебе выросла, и самое меньшее, что я должен тебе сделать, это сказать правду — и это правда.

Напомним, что Клопп возглавил «Ливерпуль» 8 октября 2015 года. За это время 56-летний специалист выиграл с «красными» десять трофеев. «Ливерпуль» при Юргене побеждал в Лиге чемпионов, чемпионате Англии, Кубке Лиги, Кубке Англии, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.

İdman.biz

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