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"Манчестер Юнайтед" намерен продать Санчо, Антони, Варана и Каземиро в Саудовскую Аравию

Мировой футбол
Новости
22 Января 2024 19:22
"Манчестер Юнайтед" намерен продать Санчо, Антони, Варана и Каземиро в Саудовскую Аравию

Директор «Манчестер Юнайтед» Джон Мертоф в декабре 2023 года встретился с футбольными представителями Саудовской Аравии для налаживания связей перед возможной продажей в местные клубы четырёх футболистов. Об этом сообщает Evening Standard.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", речь идёт о защитнике Рафаэле Варане, полузащитнике Каземиро, а также о нападающих Джейдоне Санчо и Антони. Что касается Санчо и Антони, то за каждого из них, по сообщениям источника, «Манчестер Юнайтед» намерен выручить около € 60 млн, пытаясь отбить часть от € 181 млн, потраченных на двух футболистов. Суммы за Варана и Каземиро не называются, но они тоже являются популярными игроками для подписания среди саудовских команд.

Санчо уже мог играть за «Аль-Иттифак», но летом 2023 года клуб, тренируемый Стивеном Джеррардом, отказался включать в сделку обязательный выкуп в размере всё тех же € 60 млн. В январе Санчо вернулся на правах аренды до конца сезона в дортмундскую «Боруссию».

İdman.biz

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