22 Января 2024
RU

Джанни де Бьязи может возглавить иранский клуб

Мировой футбол
Новости
22 Января 2024 11:44
Джанни де Бьязи может возглавить иранский клуб

Джанни де Бьязи, бывший главный тренер сборной Азербайджана, может продолжить карьеру в Иране.

İdman.biz сообщает, что 67-летний итальянский специалист - в числе кандидатов на пост главного тренера клуба «Персеполис».

Специалист, тренировавший сборные Азербайджана и Албании, работал в «Модене», «Брешии», «Торино» и «Удинезе». Руководство иранского клуба будет выбирать между Де Бьязи, покинувшим нашу сборную в конце прошлого года, и португальцем Жозе Витором дос Сантосом Пейсейру.

Отметим, что несколько дней назад «Персеполис» расстался со своим главным тренером Яхьей Голмохаммади.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Месси поссорился с главным тренером Аргентины Скалони после поражения от Уругвая - Бьяло
16:12
Мировой футбол

Месси поссорился с главным тренером Аргентины Скалони после поражения от Уругвая - Бьяло

Конфликт между сторонами начался ещё до матча, но усилился после того, как...
Травма Салаха, концерт Онаны и... Кубок Африки дарит веселье
14:31
Мировой футбол

Травма Салаха, концерт Онаны и... Кубок Африки дарит веселье

А бывший игрок МЮ забил с сорока метров
Дуглас Коста отказался от перехода в "Самсунспор" после просмотра матча с "Фенербахче"
13:51
Мировой футбол

Дуглас Коста отказался от перехода в "Самсунспор" после просмотра матча с "Фенербахче"

"Давайте не будем менять страну ради футбола на два месяца"
Играть на Кубке Африки и оставаться бомбардиром в Португалии. Рецепт от форварда соперника "Карабаха"
13:28
Мировой футбол

Играть на Кубке Африки и оставаться бомбардиром в Португалии. Рецепт от форварда соперника "Карабаха"

Нападающий "Браги" Симон Банза продолжает лидировать в споре бомбардиров чемпионата Португалии
Полыхает судейский скандал в Испании. "Реал" вырвал победу на 99-й минуте матча - ВИДЕО
13:12
Мировой футбол

Полыхает судейский скандал в Испании. "Реал" вырвал победу на 99-й минуте матча - ВИДЕО

Команда Анчелотти проигрывала дома в два мяча
Дарвин Нуньес первым из игроков АПЛ забил 10 голов и отдал 10 ассистов в текущем сезоне
12:04
Мировой футбол

Дарвин Нуньес первым из игроков АПЛ забил 10 голов и отдал 10 ассистов в текущем сезоне

В нынешнем сезоне Нуньес сыграл во всех турнирах за "Ливерпуль" в 31 матче

Самое читаемое

"Карабах" попрощался с Рахилем Мамедовым
20 Января 14:31
Азербайджанский футбол

"Карабах" попрощался с Рахилем Мамедовым

Контракт с 28-летним защитником был расторгнут по обоюдному согласию
Состоялась жеребьёвка 1/4 финала Кубка Испании
19 Января 17:17
Мировой футбол

Состоялась жеребьёвка 1/4 финала Кубка Испании

Пары этого этапа определят победителя в одном матче
Роналду: Месси заслуживает "Золотого мяча", но я больше не верю в подобные награды
21 Января 17:44
Мировой футбол

Роналду: Месси заслуживает "Золотого мяча", но я больше не верю в подобные награды

"Они не могут отобрать у меня, например, награду лучшего бомбардира мира в 2023 году"
"Карабах" оставил позади 14 клубов мира: "Аякс", "Шахтер", "Ривер Плейт" и...
20 Января 11:39
Азербайджанский футбол

"Карабах" оставил позади 14 клубов мира: "Аякс", "Шахтер", "Ривер Плейт" и...

Чемпион Азербайджана "Карабах" опередил 14 команд в мировом рейтинге клубов, объявленном сегодня IFFHS