Джанни де Бьязи может возглавить иранский клуб

Джанни де Бьязи, бывший главный тренер сборной Азербайджана, может продолжить карьеру в Иране.

İdman.biz сообщает, что 67-летний итальянский специалист - в числе кандидатов на пост главного тренера клуба «Персеполис».

Специалист, тренировавший сборные Азербайджана и Албании, работал в «Модене», «Брешии», «Торино» и «Удинезе». Руководство иранского клуба будет выбирать между Де Бьязи, покинувшим нашу сборную в конце прошлого года, и португальцем Жозе Витором дос Сантосом Пейсейру.

Отметим, что несколько дней назад «Персеполис» расстался со своим главным тренером Яхьей Голмохаммади.

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