Рычагов не осталось. "Барселону" ждет финансовая катастрофа?

«Блауграна» пожертвовала долгосрочным процветанием ради немедленного завоевания медалей



İdman.biz представляет статью со ссылкой на livesport.ru.

Действующие чемпионы Ла Лиги снова столкнулись с финансовыми проблемами, и у них нет немедленной возможности договориться об их разрешении, пишет Goal.



В августе 2022 года, когда все казалось ярким и позитивным, президент клуба Жоан Лапорта сказал, что «Барселона» «выписалась из больницы». Находясь рядом с Робертом Левандовским, самым крупным новым подписанием клуба в эпоху после Лионеля Месси, Лапорта ясно чувствовал, что приезд голевой машины из мюнхенской «Баварии» был символом явного восстановления клуба после потенциального финансового краха.

Двенадцатью месяцами ранее «Барса» была на грани банкротства и, практически, больше не была частью европейской элиты. Лапорта унаследовал клуб с долгами более 1 миллиарда евро, отягощенный выгодными для игроков контрактами и с командой, отличающейся плохой игрой на поле. Во время своего второго пребывания на посту президента Лапорта должен был исправить ситуацию.

«К сожалению, год назад нам пришлось объявить о нежелательной ситуации из-за экономических проблем в клубе, но прошел год, и мы можем сказать, что мы меняем ситуацию», - заявил он на презентации Левандовкого.

Печально известным решением Лапорты стало использование ряда экономических «рычагов», финансовых шагов, которые позволили «блаугране» вернуть себе значимость на континенте. Но спустя 18 месяцев после улыбок Лапорты перед переполненным стадионом «Камп Ноу», остается неясным, каким будет будущее «Барсы».

Их способность заключать дальнейшие контракты с новичками была ограничена, в то время как те летние расходы, хотя и привели к чемпионскому титулу, оставили «Барсу» с стареющим нападающим и несколькими другими новыми игроками, которые не совсем убедили клуб в своей полезности.

Теперь у «Барсы» больше нет рычагов, за которые можно было бы потянуть, или лазеек, которыми можно было бы воспользоваться. Реальность изменилась, и клуб снова вынужден пытаться урвать игроков по дёшевке и жадничать, чтобы оставаться конкурентоспособным в Ла Лиге, не говоря уже о Лиге Чемпионов. Деньги еще не иссякли - пока - но могут скоро, и у «Барсы», похоже, большие проблемы.

Что такое «рычаги»?

Идея Лапорты использовать финансовые «рычаги» для аккумуляции средств является довольно уникальной в футболе высшего уровня, но это относительно простая идея: продать части клуба сейчас - по цене ниже, чем они должны реально стоить - чтобы получить немедленные денежные вливания.

И для организации в «Барселоне», которая, по словам бывшего генерального директора Феррана Ревертера, была «техническим банкротом», это имело смысл. «Блаугране» не дают времени на восстановление и перестройку, используя таланты академии и одновременно находя утешение в победах в Кубке Испании или Суперкубке. Вместо этого им приходится бороться за каждый трофей в каждом сезоне.

Лапорта пытался найти выход из финансового краха через продажи. Первой была американская частная инвестиционная компания Sixth Street, которая предложила 267 миллионов евро за 10 процентов доходов «Барсы» от телетрансляций на внутреннем рынке в течение 25 лет — немедленная выплата, которая временно остановила экономический кошмар.

Когда стало ясно, что каталонцам нужны новые игроки, Лапорта снова обратился к Sixth Street, продав еще 15% за 315 миллионов евро. Добавьте к этому еще несколько сделок, и «блауграна» собрала чуть меньше 700 миллионов евро за одно лето, вполне достаточно, чтобы собрать команду, способную бороться за чемпионство в Ла Лиге.

Но был нюанс: новичкам нужно платить. Вся работа, которую проделала «Барса» по сокращению фонда заработной платы - не в последнюю очередь за счет расставания с Месси - оказалась без толку. Итак, Лапорте пришлось обратиться к еще двум «рычагам».

Две компании, Orpheus Media и Socios.com, купили по 24,5% акций Barca Studios, собственного СМИ клуба. Эти сделки принесли 180 миллионов фунтов стерлингов благодаря оценке компании, и вновь прибывшим игрокам можно было заплатить. Казалось, что клуб спасён...

Кого они помогли подписать

Нажатие на эти «рычаги» позволило «Барсе» преодолеть финишную черту в борьбе за титул в прошлом сезоне. Левандовский, конечно, был самым важным новичком, и в то время это казалось гениальным ходом. Это был нападающий мирового класса, который всего добился в «Баварии» и хотел получить последний шанс на крупный контракт.

Конечно, можно было задать некоторые вопросы о тактической пригодности поляка, его возрасте и его ухудшающейся физической форме, но «Барсе» нужны были голы, и Левандовский почти наверняка должен был обеспечить их во множестве.

Другие трансферные сделки не были такими же убедительными. Тем не менее, «Барса» потратила большие деньги, чтобы привлечь высоко оцениваемого центрального защитника Жюля Кунде и результативного нападающего Рафинью. Добавьте к этому Франка Кессье и Андреаса Кристенсена, которые оба прибыли в качестве хорошо оплачиваемых свободных агентов, и у «Барсы» появилась основа команды, способной бороться за титул.

Другой ключевой частью головоломки стал провал предполагаемого перехода Френки де Йонга в «Манчестер Юнайтед». Полузащитник сборной Нидерландов практически завершил свой переезд на «Олд Траффорд» в июле 2022 года, условия были согласованы, и Де Йонг, похоже, был готов к трансферу.

Однако неожиданный разворот на 180 градусов означал, что полузащитник остался и стал ключевой частью команды Хави, завоевавшей титул. Его уход, по-видимому, помог бы профинансировать еще одно приобретение, но отмена этого трансфера означала, что «Барса» сохранила игрока, который станет ключевым игроком для помощи в том, чтобы обогнать «Реала».

Хави вкусил успеха

Конечно, дело было не только в экономическом предложении. Лапорта, возможно, и нашел финансирование для команды, но для того, чтобы собрать все воедино, все равно требовался тренер высшего уровня.

Хави был чем-то вроде неизвестного фактора в этом уравнении, особенно после того, как его первые девять месяцев у руля команды не принесли большого успеха, хотя его можно было простить за трудности, учитывая состав команды и финансовый бардак, который он унаследовал. То, что шкафчик Месси в раздевалке достался Люку де Йонгу стало показателем того, насколько низко упала «Барса».

Тем не менее, благодаря новым игрокам, повысившим уровень его команды, Хави нашел победную формулу в сезоне 2022–2023 годов. Игра его команды не захватывала дух, как тики-така «Барсы» Пепа Гвардиолы, и временами ее матчи было просто невозможно смотреть.

Но они пробились к чемпионству благодаря лучшей защите в Европе и своевременному вкладу Левандовского на другом конце поля. Тактические нововведения Хави — в первую очередь внедрение трапеции в полузащите — дали «Барсе» баланс, в то время как перестройка обороны означала, что с ней было трудно справиться, даже до того, как нападающие соперника попытались обыграть MVP Ла Лиги Марка-Андре тер Штегена в воротах.

Сработали ли рычаги в долгосрочной перспективе?

Однако скептики утверждали, что действия «Барсы» - как на поле, так и за его пределами - не принесут стабильности. На поле уж точно, если посмотреть на результаты «Барсы» к концу сезона 2022/23, когда они, хромая, пересекли финишную черту,и вспомнить потерю ветеранов Серхио Бускетса и Жорди Альбы.

Скучная «Барселона» стала чемпионом Испании. Кажется, Хави пошел по стопам Моуринью

Игра «Барсы» под руководством Хави — явно не то, чего ждали болельщики каталонского клуба

Что касается ситуации за пределами поля, то даже экономисты-любители предположили, что «блауграна» приняла рискованные решения летом 2022 года. Правила Ла Лиги жестко ограничивают покупательную способность клубов и наказывают даже самые сильные команды за финансовые ошибки. «Рычаги» Лапорты были чем-то новым, но они не слишком понравились бдительному взору президента Ла Лиги Хавьера Тебаса, который, в свою очередь, лишил клуб возможности осуществлять подобные действия в 2023 году.

Тебас также отказался принимать теоретические платежи от инвесторов «Барселоны». При этом их фонд заработной платы остался прежним. В ответ Ла Лига снизила порог трат «Барселоны» на трансферы с 649 миллионов евро до 270 миллионов евро — на 450 миллионов евро меньше, чем у «Реала», и немного ниже, чем у «Атлетико Мадрид».

И, возможно, это был самый большой просчет Лапорты. У президента «Барсы» были публичные непростые отношения с Тебасом, и всякая предполагаемая доброжелательность, основанная на том, что «Барса» предлагает с точки зрения маркетинга, исчезла.

Никогда это не было настолько очевидно, как в случае с неудавшейся попыткой «блауграны» повторно подписать Месси. Лапорта потратил месяцы на то, чтобы собрать воедино финансовый пакет и стратегию, чтобы произвести впечатление на Тебаса и убедить его, что «Барса» может позволить себе подписать Месси, когда истечет его контракт с «Пари Сен-Жермен».

Детали сделки не разглашаются, но так называемый «план жизнеспособности» так и не был подписан, и в итоге клуб не смог гарантировать Месси, что он будет зарегистрирован как игрок. Вместо этого аргентинец быстро подписал контракт с «Интер Майами».

Текущие проблемы «Барселоны»

Что касается того, как «Барса» в последнее время распорядилась своими финансами, они в значительной степени кажутся клубом, у которого все под контролем, по крайней мере, для поверхностного взгляда. И Гави, и Рональд Араухо подписали долгосрочные контракты и успешно зарегистрировались. Тем временем бразильский вундеркинд Витор Роке перешел из «Атлетико Паранаэнсе» и будет постепенно интегрироваться в команду в качестве предполагаемого наследника 35-летнего Левандовского. О немедленных уходах игроков также не стоит беспокоиться.

Но надвигаются более серьезные проблемы. Инвесторы Barca Studios не выполнили свои обещания по выплатам, а Orpheus Media недоплатили почти 40 миллионов евро из того, что они должны клубу. Тем временем Тебас исключил возможность дальнейших финансовых нарушений или обходных путей. Нет никаких непосредственных признаков того, что лимит на их расходы будет снят перед следующим сезоном.

Таким образом, «Барсе», возможно, снова придется задуматься о своем дорогостоящем составе и о том, как они могут использовать его для сбора средств. Капитан клуба Сержи Роберто, которому недавно повысили зарплату, может оказаться в очереди на уход этим летом. Рафинья, зарплата которого составляет 240 000 евро в неделю и который, по общему признанию, является вполне заменимым, учитывая появление Ламина Ямаля, также может уйти.

Остается под вопросом и будущее Араухо: многочисленные СМИ сообщают, что «Барса» смирилась с возможностью того, что девятизначная сумма от «Баварии» летом переманит их лучшего защитника в Мюнхен. Это, безусловно, принесет некоторую прибыль, но в результате состав «Барсы» станет хуже.

Тем временем результаты на поле были плохими. В минувшие выходные «Барса» была разгромлена «Реалом» в финале Суперкубка Испании, а в Ла Лиге они отстают от неожиданного лидера «Жироны» на восемь очков. В нынешней форме выход в поздние этапы плей-офф Лиги чемпионов также выглядит маловероятным, так что Хави оказывается под растущим давлением. Короче говоря, большого оптимизма здесь нет.

Надвигается катастрофа

Если результаты «Барсы» станут настолько плохими, что Хави будет уволен, потребуются дорогостоящие выплаты за разорванный контракт, а также на еще более дорогую сделку с новым тренером - особенно если «блауграна» присматривается к кому-то из европейской элиты.

Также остается пугающая реальность того, что этот состав стареет в ключевых областях. Левандовский переживает свой худший сезон за последние годы, и без каких-либо непосредственных признаков улучшения он вскоре может стать дорогостоящим ветераном с контрактом до 2026 года. «Барса», возможно, будет склонна принять летом предложение от Саудовской Профессиональной лиги, если они предложат деньги за польского нападающего.

Тер Штегену тоже уже за 30, и он восстанавливается после операции на спине. Между тем, арендованные игроки Жоау Канселу и Жоау Феликс показали разную степень полезности, но их приобретение на постоянной основе было бы и дорогим, и ошибочным.

В 2022 году «Барса» сломала систему. Они спасли себя от финансового краха, найдя лазейки, и создали пространство для создания команды, способной выиграть Ла Лигу. Их тренер, который в первые девять месяцев работы был не слишком вдохновляющей фигурой, на следующие 12 месяцев выглядел как элитный босс. Они нашли место в составе для доморощенных игроков, сделали несколько хитрых подписаний и выиграли лигу впервые за четыре года.

Но если считать, что футбол ориентирован на устойчивость и постепенный успех, то «Барса» потерпела неудачу. Всегда было ощущение, что «блауграна» пожертвовала долгосрочным процветанием ради немедленного завоевания медалей. Тем не менее, последствия не должны были настигнуть их так быстро.

И теперь, когда результаты пошли на спад, состав команды ухудшается в ключевых областях, а президент видит, что его возможности вывести клуб из кризиса ограничены, кажется, что «Барса», возможно, пожертвовала слишком многим и слишком рано. Возможно, им удалось избежать банкротства и завоевать свой трофей, но финансовый крах может оказаться ближе, чем когда-либо.

İdman.biz