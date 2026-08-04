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Эвра назвал два решения, изменившие судьбу "Манчестер Юнайтед"

Мировой футбол
Новости
4 Августа 2026 10:49
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Эвра назвал два решения, изменившие судьбу "Манчестер Юнайтед"

Бывший защитник английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Патрис Эвра назвал два решения, которые серьезно повлияли на будущее команды в 2013 году.

Как сообщает İdman.Biz, первым из них стал отказ руководства выделить 200 миллионов фунтов стерлингов (455 миллионов манатов) на возвращение Криштиану Роналду из мадридского "Реала" и приобретение Гарета Бейла.

"Сэр Алекс вызвал меня в кабинет и сказал, что Криштиану Роналду на 99 процентов согласился вернуться. Гарет Бейл тоже хотел присоединиться к команде. Выходя из кабинета, я думал, что Криштиану возвращается и для нас все начинается заново", - сказал Эвра.

По словам француза, главный тренер Алекс Фергюсон намеревался увеличить количество завоеванных им трофеев Лиги чемпионов. После победы "Манчестер Юнайтед" в Премьер-лиге Эвра ожидал дальнейшего усиления состава, однако клуб не выделил средства на реализацию проекта и оба трансфера сорвались.

Вторым поворотным решением стал уход Фергюсона. Эвра отметил, что футболисты удивились, когда тренер приехал на базу в повседневной одежде вместо спортивного костюма.

"Он собрал нас и сказал, что решил уйти в отставку. Сэр Алекс объяснил, что сестра его жены умерла и это личное решение. Затем он спокойно вернулся в свой кабинет", - добавил бывший защитник.

Фергюсон возглавлял "Манчестер Юнайтед" с 1986 по 2013 год. Он завершил тренерскую карьеру после победы команды в чемпионате Англии в сезоне 2012/2013.

İdman.Biz
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