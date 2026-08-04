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Ферран Торрес поставил "Барселоне" условие на фоне интереса ПСЖ

Мировой футбол
Новости
4 Августа 2026 10:06
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Ферран Торрес поставил "Барселоне" условие на фоне интереса ПСЖ

Нападающий испанского футбольного клуба "Барселона" Ферран Торрес прокомментировал сообщения о возможном переходе в ПСЖ.

Как сообщает İdman.Biz, 25-летний футболист заявил, что ожидает от каталонцев конкретных действий относительно своего будущего:

"Барселона" должна показать, что хочет меня сохранить. Если клуб заинтересован во мне, его представители могут прийти и начать переговоры. В конце концов, договориться можно обо всем. Однако интерес со стороны такого клуба, как ПСЖ, всегда является хорошим знаком".

Контракт Торреса с "Барселоной" рассчитан до лета 2027 года.

İdman.Biz
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