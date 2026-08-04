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Сын Клюйверта дебютировал за "Барселону"

Мировой футбол
Новости
4 Августа 2026 09:56
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Сын Клюйверта дебютировал за "Барселону"

Сын бывшего нападающего сборной Нидерландов по футболу Патрика Клюйверта Шейн дебютировал за основную команду "Барселоны".

Как сообщает İdman.Biz, это произошло в товарищеском матче каталонского клуба против "Бирмингема".

Шейн вышел на поле в стартовом составе. "Барселона", за которую в этой встрече сыграло небольшое количество футболистов основного состава, уступила в серии пенальти.

Клюйверт присоединился к академии "Ла Масия" в 2017 году. Путь до дебюта за основную команду занял у него девять лет.

Патрик Клюйверт выступал за "Барселону" с 1998 по 2004 год. Хотя в этот период клуб не добился больших успехов, нидерландский нападающий забил за каталонцев 122 мяча.

Другой сын Патрика Клюйверта Джастин также является профессиональным футболистом. Сейчас он выступает за английский "Борнмут".

İdman.Biz
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