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"Ювентус" подписал контракт с защитником сборной Турции Зеки Челиком

Мировой футбол
Новости
17 Июля 2026 01:30
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"Ювентус" подписал контракт с защитником сборной Турции Зеки Челиком

Итальянский "Ювентус" подписал контракт с защитником сборной Турции Зеки Челиком.

Как передает İdman.Biz, об этом сообщается на официальном сайте туринского клуба.

Соглашение с 29-летним футболистом рассчитано до 30 июня 2029 года.

Последним клубом Челика была "Рома", за которую он выступал с лета 2022 года. Турецкий игрок покинул стан "волков" нынешним летом в связи с окончанием контракта. В минувшем сезоне Челик принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и четырьмя результативными передачами.

По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 14 млн евро.

İdman.Biz
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