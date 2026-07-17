Итальянский "Ювентус" подписал контракт с защитником сборной Турции Зеки Челиком.

Как передает İdman.Biz, об этом сообщается на официальном сайте туринского клуба.

Соглашение с 29-летним футболистом рассчитано до 30 июня 2029 года.

Последним клубом Челика была "Рома", за которую он выступал с лета 2022 года. Турецкий игрок покинул стан "волков" нынешним летом в связи с окончанием контракта. В минувшем сезоне Челик принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и четырьмя результативными передачами.

По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 14 млн евро.