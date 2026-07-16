16 Июля 2026
RU

В Британии призвали лишить рабочих виз аргентинских игроков АПЛ из-за баннера на ЧМ-2026

Мировой футбол
Новости
16 Июля 2026 20:18
26
В Британии призвали лишить рабочих виз аргентинских игроков АПЛ из-за баннера на ЧМ-2026

Нил Гардинер, бывший помощник премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер, призвал лишить рабочей визы футболистов сборной Аргентины, выступающих в английской Премьер-лиге. После матча 1/2 финала чемпионата мира — 2026, в котором Аргентина одолела Англию (2:1), южноамериканцы появились на поле с баннером с надписью "Мальвинские острова — аргентинские", сообщает İdman.Biz.

"Все аргентинские игроки английской Премьер-лиги, принявшие участие в этом отвратительном антибританском выступлении, должны быть лишены британской рабочей визы. К этому должна быть нулевая терпимость", — написал Гардинер в соцсети X.

В Англии из игроков сборной Аргентины выступают вратарь Эмилиано Мартинес ("Астон Вилла"), защитники Кристиан Ромеро, Марко Сенеси (оба — "Тоттенхэм"), Лисандро Мартинес ("Манчестер Юнайтед"), полузащитники Энцо Фернандес ("Челси") и Алексис Мак Аллистер ("Ливерпуль").

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

"Арсенал" согласовал переход вингера "Брюгге" Дзолиса
19:02
Мировой футбол

"Арсенал" согласовал переход вингера "Брюгге" Дзолиса

24‑летний грек подпишет контракт с "канонирами" после завершения формальностей
ФИФА не применит санкции к Аргентине за политический баннер до завершения ЧМ - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
18:44
ЧМ-2026

ФИФА не применит санкции к Аргентине за политический баннер до завершения ЧМ - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Футболисты вынесли на поле баннер с заявлением о принадлежности Мальвинских островов

Лионель Скалони сыграет в финале ЧМ-2026 против своего бывшего наставника
17:07
ЧМ-2026

Лионель Скалони сыграет в финале ЧМ-2026 против своего бывшего наставника - ФОТО

Будущие соперники по финалу ЧМ вместе проходили тренерский курс в Испании

Салиба рискует выбыть до конца 2026 года
15:26
ЧМ-2026

Салиба рискует выбыть до конца 2026 года

Защитнику "Арсенала" может потребоваться операция после рецидива травмы спины на чемпионате мира

Аргентинцы украли секретную бутылку Пикфорда после полуфинала ЧМ - ФОТО/ВИДЕО
13:56
ЧМ-2026

Аргентинцы украли секретную бутылку Пикфорда после полуфинала ЧМ - ФОТО/ВИДЕО

Месси и его партнеры изучили подсказки английского вратаря на случай серии пенальти

Фото длиной в 19 лет: Месси и Ямаль встретятся в финале ЧМ - ФОТО/ВИДЕО
13:41
ЧМ-2026

Фото длиной в 19 лет: Месси и Ямаль встретятся в финале ЧМ - ФОТО/ВИДЕО

В 2007 году аргентинец держал будущую звезду на руках, а теперь они разыграют главный футбольный трофей

Самое читаемое

Фанаты Англии обеспокоены назначением арбитра на матч с Аргентиной
14 Июля 18:01
ЧМ-2026

Фанаты Англии обеспокоены назначением арбитра на матч с Аргентиной

Исмаил Эльфат ранее работал на встречах, завершившихся победами команд Лионеля Месси

Аргентина вырвала победу у Англии и вышла в финал ЧМ-2026
01:04
ЧМ-2026

Аргентина вырвала победу у Англии и вышла в финал ЧМ-2026 - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Команда Лионеля Месси забила дважды в концовке и сохранила шансы защитить чемпионский титул

Армянские борцы отказались приехать на чемпионат мира в Баку - ПОДРОБНОСТИ ОТ İDMAN.BİZ
14 Июля 17:31
ЧМ-2026

Армянские борцы отказались приехать на чемпионат мира в Баку - ПОДРОБНОСТИ ОТ İDMAN.BİZ

Глава пресс-службы Федерации борьбы Азербайджана официально подтвердил отказ армянской делегации и высказал позицию организации по этому поводу

Ламин Ямаль выложил фото с голом в ворота Франции перед полуфиналом ЧМ-2026
14 Июля 21:50
ЧМ-2026

Ламин Ямаль выложил фото с голом в ворота Франции перед полуфиналом ЧМ-2026

На стадии четвертьфинала сборная Испании обыграла Бельгию