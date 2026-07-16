В Британии призвали лишить рабочих виз аргентинских игроков АПЛ из-за баннера на ЧМ-2026

Нил Гардинер, бывший помощник премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер, призвал лишить рабочей визы футболистов сборной Аргентины, выступающих в английской Премьер-лиге. После матча 1/2 финала чемпионата мира — 2026, в котором Аргентина одолела Англию (2:1), южноамериканцы появились на поле с баннером с надписью "Мальвинские острова — аргентинские", сообщает İdman.Biz.

"Все аргентинские игроки английской Премьер-лиги, принявшие участие в этом отвратительном антибританском выступлении, должны быть лишены британской рабочей визы. К этому должна быть нулевая терпимость", — написал Гардинер в соцсети X.

В Англии из игроков сборной Аргентины выступают вратарь Эмилиано Мартинес ("Астон Вилла"), защитники Кристиан Ромеро, Марко Сенеси (оба — "Тоттенхэм"), Лисандро Мартинес ("Манчестер Юнайтед"), полузащитники Энцо Фернандес ("Челси") и Алексис Мак Аллистер ("Ливерпуль").