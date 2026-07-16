"Арсенал" согласовал переход вингера "Брюгге" Дзолиса

Лондонский "Арсенал" достиг договоренности с бельгийским "Брюгге" о трансфере вингера Христоса Дзолиса. Сумма сделки составит € 40 млн, сообщает İdman.Biz со ссылкой на журналиста Дэвида Орнштейна.

24‑летний грек подпишет контракт с "канонирами" после завершения формальностей. Клуб искал усиление в атаку и вел переговоры по нескольким кандидатам, остановившись на Дзолисе. В минувшем сезоне он провел 52 матча во всех турнирах, забил 22 гола и отдал 29 результативных передач. "Брюгге" в четвертый раз за пять лет стал чемпионом Бельгии.

Дзолис уже выступал в Англии за "Норвич Сити" с 2021 по 2024 год, откуда перешел в "Брюгге". На международном уровне он провел 34 встречи за сборную Греции и забил девять голов.