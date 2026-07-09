Алонсо прибыл на базу "Челси" и был представлен в качестве нового главного тренера - ФОТО

Новый главный тренер "Челси" Хаби Алонсо прибыл в расположение команды и принял участие в фотосессии в новом статусе. Испанец осмотрел тренировочную базу в Кобхэме и собственный кабинет, а также познакомился с персоналом, сообщает İdman.Biz.
Фотографиями специалиста в первый день предсезонной подготовки поделилась пресс-служба лондонцев на официальном сайте команды.
Алонсо официально возглавил "Челси" 1 июля, став третьим тренером команды в 2026 году. После ухода итальянца Энцо Марески, который руководил клубом в первой половине сезона-2025/2026, должность занимали специалисты Лиам Росеньор и Калум Макфарлейн.
Сам Хаби Алонсо начинал прошлый сезон в качестве главного тренера мадридского "Реала". Покинул испанский клуб испанец в январе 2026-го.
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