Алонсо прибыл на базу "Челси" и был представлен в качестве нового главного тренера - ФОТО

Новый главный тренер "Челси" Хаби Алонсо прибыл в расположение команды и принял участие в фотосессии в новом статусе. Испанец осмотрел тренировочную базу в Кобхэме и собственный кабинет, а также познакомился с персоналом, сообщает İdman.Biz.