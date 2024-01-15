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Ла Лига представила символическую сборную первой части сезона

Мировой футбол
Новости
15 Января 2024 21:03
Ла Лига представила символическую сборную первой части сезона

Ла Лига представила символическую сборную игроков внутреннего испанского первенства первой части нынешнего сезона.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", в сборную вошли Унай Симон (вратарь, «Севилья»), Диего Рико (защитник, «Хетафе»), Дейли Блинд (защитник, «Жирона»), Антонио Рюдигер (защитник, «Реал» Мадрид), Жоау Канселу (защитник, «Барселона»), Иско (полузащитник, «Реал Бетис»), Джуд Беллингем (полузащитник, «Реал» Мадрид), Алеш Гарсия (полузащитник, «Жирона»), Брайан Сарагоса (нападающий, «Гранада»), Антуан Гризманн (нападающий, «Атлетико» Мадрид), Иньяки Уильямс (нападающий, «Атлетик» Бильбао).

Напомним, турнирную таблицу чемпионата Испании возглавляет «Жирона», набравшая 49 очков. Второе место занимает мадридский «Реал» (48 очков), но «сливочные» провели на одну игру меньше. Тройку лидеров замыкает «Барселона» (41 очко).

İdman.biz

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