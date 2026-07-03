Саммервилл стал главной целью "МЮ" на фланг атаки

Футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" рассматривает вингера "Вест Хэма" и сборной Нидерландов Крисенсио Саммервилла в качестве одной из главных трансферных целей.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Sky Sports, 24-летний футболист является основным кандидатом на усиление левого фланга атаки.

По информации источника, ситуация вокруг возможного перехода Саммервилла в "Манчестер Юнайтед" пока остается неопределенной.

Дальнейшее развитие переговоров может зависеть от будущего Маркуса Рэшфорда, который этим летом вернулся в "Манчестер Юнайтед" после аренды в "Барселоне".

"Вест Хэм" по итогам сезона вылетел из английской Премьер-лиги. Ранее полузащитник Матеуш Фернандеш перешел из лондонского клуба в "Тоттенхэм".