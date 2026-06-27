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18-летний футболист сборной Венесуэлы погиб при землетрясении

Мировой футбол
Новости
27 Июня 2026 03:15
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18-летний футболист сборной Венесуэлы погиб при землетрясении

Венесуэла пережила два мощных землетрясения. Из страны поступают ужасные новости - количество погибших достигло 920 человек.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Touchline, одной из жертв стихийного бедствия стал 18-летний Йимверт Берротеран, считавшийся одним из самых перспективных молодых футболистов Венесуэлы.

По имеющейся информации, тело игрока было обнаружено под завалами.

Несмотря на юный возраст, Берротеран уже успел провести более 20 матчей за юношеские и молодежную сборные Венесуэлы и считался одним из главных талантов национального футбола.

İdman.Biz
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