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Азербайджанская бадминтонистка Лейла Джамалзаде завоевала бронзу в Сербии - ФОТО

Мировой футбол
Новости
22 Июня 2026 12:26
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Азербайджанская бадминтонистка Лейла Джамалзаде завоевала бронзу в Сербии - ФОТО

Азербайджанская бадминтонистка Лейла Джамалзаде завоевала бронзовую медаль на турнире Serbian U-17 International, который проходит в сербском Нови-Саде.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию бадминтона Азербайджана, на старте соревнований Джамалзаде обыграла представительницу Румынии Ариану Джурджие - 2:0 (21:5, 21:6). Затем в 1/16 финала азербайджанская спортсменка победила хорватку Майю Пранич - 2:1 (22:20, 16:21, 21:15).

В 1/8 финала Лейла оказалась сильнее турчанки Эланур Ташкыран - 2:0 (21:19, 21:15), а в четвертьфинале в упорной борьбе прошла польскую бадминтонистку Ханну Вилегу - 2:1 (21:7, 15:21, 21:19).

Обеспечив себе как минимум бронзовую медаль, Джамалзаде вышла в полуфинал, где уступила будущей победительнице турнира - болгарке Марии Поповой со счетом 0:2 (16:21, 14:21).

İdman.Biz
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