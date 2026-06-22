"Тоттенхэм" готовит предложение в 70 миллионов евро за полузащитника "Вест Хэма"

"Тоттенхэм" хочет подписать полузащитника "Вест Хэма" Матеуша Фернандеша.

Как сообщает İdman.Biz, об этом рассказал итальянский инсайдер Николо Скира. По его информации, лондонский клуб готовит предложение в размере 70 миллионов евро за 21-летнего португальского футболиста.

Отмечается, что "Тоттенхэм" намерен активно включиться в борьбу за Фернандеша. При этом интерес к хавбеку проявляют не только "шпоры" - он также входит в сферу внимания мадридского "Реала" и "Манчестер Юнайтед".

В сезоне-2025/26 Фернандеш провел за "Вест Хэм" 42 матча во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал пять результативных передач.