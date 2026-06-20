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Роналдиньо не вернется в большой футбол, несмотря на слухи

Мировой футбол
Новости
20 Июня 2026 07:21
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Роналдиньо не вернется в большой футбол, несмотря на слухи

Появившаяся ранее информация о возвращении Роналдиньо в профессиональный футбол не подтвердилась.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на инсайдера Фабрицио Романо, бывший полузащитник сборной Бразилии не будет выступать за итальянскую "Равенну" из Серии C на постоянной основе.

По данным источника, участие легендарного футболиста в жизни клуба ограничится рекламными кампаниями, а также одним товарищеским матчем.

Ранее сообщалось, что обладатель "Золотого мяча" может подписать контракт с итальянским клубом и возобновить карьеру в возрасте 46 лет.

За годы выступлений Роналдиньо защищал цвета "Гремио", "Пари Сен-Жермен", "Барселоны", "Милана", "Фламенго", "Атлетико Минейро", "Керетаро" и "Флуминенсе". Также он провел яркую карьеру в составе сборной Бразилии, за которую выступал с 1999 по 2013 год.

В числе главных достижений бразильца — победа на чемпионате мира, триумф в Лиге чемпионов и завоевание "Золотого мяча".

İdman.Biz
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