ФИФА выплатит "Сассуоло" компенсацию из-за тяжелой травмы игрока на ЧМ-2026

"Сассуоло" получит финансовую компенсацию от ФИФА после серьезной травмы полузащитника Исмаэля Коне на чемпионате мира 2026 года.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sport Bible, футболист сборной Канады получил перелом ноги в матче группового этапа против Катара.

Травма произошла во втором тайме встречи, завершившейся разгромной победой канадцев со счетом 6:0. После инцидента Коне был доставлен в больницу, где перенес операцию.

Главный тренер сборной Канады Джесси Марш сообщил, что хирургическое вмешательство продолжалось около полутора часов. По предварительным прогнозам, восстановление игрока займет от четырех до пяти месяцев.

Согласно программе защиты клубов ФИФА, международная федерация выплачивает компенсации командам, чьи футболисты получают серьезные травмы во время выступлений за национальные сборные. Поскольку срок восстановления Коне значительно превышает минимальный порог в 28 дней, "Сассуоло" имеет право на соответствующую выплату.

По данным источника, размер компенсации может составить около 560 тысяч евро, однако окончательная сумма будет зависеть от фактических сроков возвращения канадского полузащитника на поле.