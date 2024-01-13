Экс-игрок "Динамо" Киев: Лобановский отказался слить матч. "Арарат" предлагал мешок денег

Как сообщает İdman.biz, 66-летний экс-нападающий киевского «Динамо» Иван Шарий прокомментировал легенду о том, что в то время в Ереване в раздевалку киевлян принесли чемодан денег, чтобы команда главного тренера Валерия Лобановского проиграла.

«Я был там. В последнем туре в Ереване нас просили не «упираться». «Арарат» тогда, обыграй нас, оставался в Высшей лиге. Вроде как предлагали нам мешок денег. Но «Динамо» предложение отвергло. Лобановский жёстко им отказал и на игру выставил боевой состав. Ситуация была очень напряжённой - и перед матчем, и после. Мы выиграли - 2:0. Во втором тайме Буряк и Трошкин забили голы. Помню, после матча в раздевалке прятались. Бросали ли в нас что-то с трибун? Бросали, но как-то недолетало. Может, когда шли в раздевалку», - приводит слова Шария FanDay.net.

Чемпионат Советского Союза в сезоне-1977 завершился чемпионством киевского «Динамо», которое в итоге первенства на четыре очка опередило одноклубников из Тбилиси. Ереванский «Арарат» занял 11-е место при 16 участниках, опередив зону вылета на одно очко. В домашнем матче 30-го тура с киевским «Динамо» ереванцы уступили со счётом 0:2, но четыре дня спустя набрали необходимое для спасения очко в отложенном матче 29-го тура с бронзовым призёром московским «Торпедо» (1:1 на выезде).

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