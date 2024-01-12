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"Если бы мы могли взять € 10 млрд, мы бы взяли их". Мать Мбаппе - о контракте с "ПСЖ"

Мировой футбол
Новости
12 Января 2024 12:21
"Если бы мы могли взять € 10 млрд, мы бы взяли их". Мать Мбаппе - о контракте с "ПСЖ"

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", Файза Ламари, мать и представительница нападающего Килиана Мбаппе, высказалась о последнем крупном контракте, подписанном игроком с «Пари Сен-Жермен» в мае 2022 года. Напомним, в СМИ сообщалось, что форвард получил подписной бонус в € 300 млн, а также оклад в € 100 млн за сезон.

«Здесь нет ни вины, ни стыда. Если бы мы могли взять € 10 млрд, мы бы взяли их, потому что так работает система», — приводит слова Ламари RMC Sport.

25-летний Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года. В нынешнем сезоне форвард провёл за парижан 24 матча во всех турнирах, в которых отметился 25 голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с французским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, - € 180 млн.

İdman.biz

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