10 Июня 2026
RU

"Бенфика" назначила Марку Силву новым главным тренером

Мировой футбол
Новости
10 Июня 2026 01:54
18
"Бенфика" назначила Марку Силву новым главным тренером

Футбольный клуб "Бенфика" объявил о назначении Марку Силвы на пост главного тренера команды.

Как сообщает İdman.Biz, о подписании контракта с 48-летним специалистом лиссабонский клуб сообщил на своей официальной странице в социальной сети X.

Соглашение рассчитано на два года с возможностью продления до окончания сезона-2028/29.

Назначение Силвы последовало сразу после ухода Жозе Моуринью, контракт которого был выкуплен мадридским "Реалом" за 15 миллионов евро.

До возвращения на родину Марку Силва работал в английском "Фулхэме", который возглавлял с 2021 года. В начале июня лондонский клуб объявил о прекращении сотрудничества с португальским специалистом.

По итогам сезона-2025/26 "Фулхэм" занял 11-е место в английской Премьер-лиге.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

"Борнмут" готов заплатить 35 млн евро за защитника сборной Боснии
02:13
Мировой футбол

"Борнмут" готов заплатить 35 млн евро за защитника сборной Боснии

Мухаремович может стать одним из самых дорогих трансферов клуба

Официально: "Бенфика" объявила об уходе Моуринью в "Реал"
01:34
Мировой футбол

Официально: "Бенфика" объявила об уходе Моуринью в "Реал"

"Бенфика" подтвердила досрочное расторжение контракта с тренером

"Манчестер Сити" продлил контракт с молодым талантом
01:32
Мировой футбол

"Манчестер Сити" продлил контракт с молодым талантом

Соглашение с 18-летним футболистом рассчитано до лета 2030 года
Казахстан уступил Венгрии, играя в меньшинстве
00:54
Мировой футбол

Казахстан уступил Венгрии, играя в меньшинстве

Команда вела в счете, но пропустила три мяча после удаления Самородова

"Манчестер Юнайтед" следит за форвардом "Интера"
00:15
Мировой футбол

"Манчестер Юнайтед" следит за форвардом "Интера"

На Эспозито также претендуют "Арсенал", "Челси" и "Тоттенхэм"
"Атлетико" высмеял предложение "Реала" по Альваресу
9 Июня 23:39
Мировой футбол

"Атлетико" высмеял предложение "Реала" по Альваресу

В мадридском клубе отреагировали на заявку в 150 миллионов евро смеющимися эмодзи

Самое читаемое

"Ливерпуль" готов перехватить трансфер у "Манчестер Юнайтед"
7 Июня 15:31
Мировой футбол

"Ливерпуль" готов перехватить трансфер у "Манчестер Юнайтед"

Клуб рассматривает полузащитника "Борнмута" в качестве усиления состава

"МЮ" намерен перехватить трансфер у "Манчестер Сити"
8 Июня 23:16
Мировой футбол

"МЮ" намерен перехватить трансфер у "Манчестер Сити"

Полузащитник "Ноттингем Форест" остается одной из главных целей манкунианцев

Сборная Азербайджана вырвала победу у Сан-Марино
9 Июня 23:55
Национальная сборная

Сборная Азербайджана вырвала победу у Сан-Марино - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Для национальной команды эта победа стала первой под руководством Айхана Аббасова.

"Сумгайыт" выступил с заявлением по поводу Жорже Кашкильи - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ
8 Июня 14:43
Азербайджанский футбол

"Сумгайыт" выступил с заявлением по поводу Жорже Кашкильи - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

В клубе заявили, что поиск главного тренера продолжается