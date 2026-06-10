"Бенфика" назначила Марку Силву новым главным тренером

Футбольный клуб "Бенфика" объявил о назначении Марку Силвы на пост главного тренера команды.

Как сообщает İdman.Biz, о подписании контракта с 48-летним специалистом лиссабонский клуб сообщил на своей официальной странице в социальной сети X.

Соглашение рассчитано на два года с возможностью продления до окончания сезона-2028/29.

Назначение Силвы последовало сразу после ухода Жозе Моуринью, контракт которого был выкуплен мадридским "Реалом" за 15 миллионов евро.

До возвращения на родину Марку Силва работал в английском "Фулхэме", который возглавлял с 2021 года. В начале июня лондонский клуб объявил о прекращении сотрудничества с португальским специалистом.

По итогам сезона-2025/26 "Фулхэм" занял 11-е место в английской Премьер-лиге.