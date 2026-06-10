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Казахстан уступил Венгрии, играя в меньшинстве

Мировой футбол
Новости
10 Июня 2026 00:54
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Казахстан уступил Венгрии, играя в меньшинстве

Сборная Казахстана потерпела поражение в товарищеском матче против Венгрии.

Как сообщает İdman.Biz, встреча в Дебрецене завершилась победой хозяев поля со счетом 3:1.

Казахстанцы открыли счет уже на девятой минуте благодаря точному удару Сергея Малого. Однако после перерыва венгерская команда сумела переломить ход встречи.

На 52-й минуте счет сравнял Доминик Собослаи. Ключевым моментом матча стало удаление Максима Самородова на 63-й минуте после второй желтой карточки.

Воспользовавшись численным преимуществом, хозяева вышли вперед благодаря голу Андраша Шефера на 67-й минуте, а в компенсированное время Раймунд Тот установил окончательный счет - 3:1.

Отметим, что ни Венгрия, ни Казахстан не смогли пробиться в финальную стадию чемпионата мира 2026 года.

İdman.Biz
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