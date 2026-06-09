"Атлетико" высмеял предложение "Реала" по Альваресу

Мадридский "Атлетико" резко отреагировал на заявление "Реала" о попытке приобрести нападающего Хулиана Альвареса.

Как сообщает İdman.Biz, после публикации "королевским клубом" информации о предложении в размере 150 миллионов евро "матрасники" сначала разместили в социальных сетях сообщение с несколькими смеющимися эмодзи.

Позже "Атлетико" выступил с более жестким комментарием.

"Как же нам не поддерживать хорошие отношения, если вы смешите нас даже больше, чем "Барселона", - говорится в одном из сообщений клуба.

Также в "Атлетико" подчеркнули, что не рассматривают предложения по аргентинскому форварду.

"Чтобы не было недопонимания: мы вам ни за что не благодарны. Мы не рассматриваем и не оцениваем никакие предложения по Хулиану Альваресу", - заявили в клубе.

Напомним, ранее "Реал" сообщил, что предложил за нападающего 150 миллионов евро, однако получил отказ. Контракт Альвареса действует до 2030 года, а сумма отступных за игрока составляет 500 миллионов евро.