"Реал" предложил 150 млн евро за Альвареса

Мадридский "Реал" официально подтвердил, что сделал предложение о трансфере нападающего "Атлетико" Хулиана Альвареса.

Как сообщает İdman.Biz, "королевский клуб" предложил за аргентинского форварда 150 миллионов евро.

Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте "Реала" после заседания совета директоров клуба.

В мадридском клубе отметили, что предложение было сделано в духе хороших отношений между двумя командами. Однако "Атлетико" отказался от сделки, сославшись на сумму отступных, прописанную в контракте футболиста.

По информации источника, клаусула Альвареса составляет 500 миллионов евро.

Напомним, ранее президент "Реала" Флорентино Перес заявил, что 9 июня клуб направит предложение в размере 150 миллионов евро за одного из футболистов. Теперь стало известно, что речь шла именно о Хулиане Альваресе.