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"Реал" подписал крупнейший спонсорский контракт в мировом футболе

Мировой футбол
Новости
9 Июня 2026 20:09
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"Реал" подписал крупнейший спонсорский контракт в мировом футболе

Мадридский "Реал" продлил сотрудничество с авиакомпанией Fly Emirates на долгосрочной основе.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Marca, новое соглашение рассчитано до 2031 года и обеспечит клубу рекордные доходы от титульного спонсора.

По информации источника, ежегодный доход "королевского клуба" по новому контракту составит около 74 миллионов евро. При этом некоторые источники оценивают сумму выплат в диапазоне от 70 до 80 миллионов евро за сезон.

Отмечается, что это соглашение станет самым дорогим контрактом на размещение логотипа на игровой форме в мировом футболе.

После подписания нового договора общее сотрудничество между "Реалом" и Fly Emirates превысит 20 лет.

В мадридском клубе подчеркнули, что партнерство основано на принципах "превосходства, амбиций и общего видения будущего".

İdman.Biz
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