На Рэшфорда претендуют два клуба АПЛ

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд может сменить клуб уже в ближайшее трансферное окно.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Mundo Deportivo, интерес к английскому форварду проявляют "Астон Вилла" и "Тоттенхэм".

При этом сам футболист предпочел бы продолжить карьеру в "Барселоне", где выступал на правах аренды в сезоне-2025/26. Однако каталонский клуб пока не принял окончательного решения по выкупу прав на игрока.

В минувшем сезоне Рэшфорд провел за "Барселону" 49 матчей во всех турнирах, забив 14 голов и отдав 14 результативных передач.

Контракт воспитанника "Манчестер Юнайтед" с английским клубом действует до лета 2028 года. По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость 28-летнего форварда составляет 40 миллионов евро.