9 Июня 2026
RU

Сборная Ирана начала подготовку к чемпионату мира у бассейна - ВИДЕО

Мировой футбол
Новости
9 Июня 2026 09:55
33
Сборная Ирана начала подготовку к чемпионату мира у бассейна

Сборная Ирана по футболу провела первую тренировку после прибытия в Мексику на чемпионат мира 2026.

Как сообщает İdman.Biz, команда начала подготовку к турниру на территории отеля в Тихуане, проведя занятие у бассейна.

Изначально иранская сборная планировала разместиться в американском штате Аризона, однако из-за визовых вопросов была вынуждена перенести свою тренировочную базу в Мексику.

Подготовку к мировому первенству команда продолжает в Тихуане, откуда будет отправляться на матчи турнира.

На групповом этапе чемпионата мира сборная Ирана сыграет против команд Новой Зеландии, Бельгии и Египта.

Первый матч иранцы проведут 15 июня в Лос-Анджелесе против сборной Новой Зеландии.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Испания уверенно обыграла Перу перед стартом чемпионата мира
10:25
Мировой футбол

Испания уверенно обыграла Перу перед стартом чемпионата мира - ВИДЕО

Команда Луиса де ла Фуэнте забила три мяча в контрольном матче

"Челси" интересуется бывшим форвардом "Ливерпуля"
09:41
Мировой футбол

"Челси" интересуется бывшим форвардом "Ливерпуля"

Дарвин Нуньес может вернуться в английскую Премьер-лигу

"Арсенал" уволил главу медицинского штаба
09:14
Мировой футбол

"Арсенал" уволил главу медицинского штаба

Решение последовало после сезона, в котором команду преследовали травмы
"Манчестер Юнайтед" нацелился на капитана "Тоттенхэма"
08:23
Мировой футбол

"Манчестер Юнайтед" нацелился на капитана "Тоттенхэма"

Манкунианцы готовят предложение по чемпиону мира

"Реал" готовит еще два трансфера под Моуринью
06:08
Мировой футбол

"Реал" готовит еще два трансфера под Моуринью

Мадридцы рассматривают защитников из "Манчестер Сити" и "Арсенала"

"Ювентус" нацелился на чемпиона мира
04:12
Мировой футбол

"Ювентус" нацелился на чемпиона мира

Туринцы хотят подписать голкипера сборной Аргентины

Самое читаемое

"Ливерпуль" готов перехватить трансфер у "Манчестер Юнайтед"
7 Июня 15:31
Мировой футбол

"Ливерпуль" готов перехватить трансфер у "Манчестер Юнайтед"

Клуб рассматривает полузащитника "Борнмута" в качестве усиления состава

Мать Плющенко-младшего ответила, будет ли ее сын жить в Азербайджане – ВИДЕО
6 Июня 13:43
Зимние виды спорта

Мать Плющенко-младшего ответила, будет ли ее сын жить в Азербайджане – ВИДЕО

Мать Плющенко-младшего заявила, что новые ограничения со стороны ISU не повлияют на переход ее сына в сборную Азербайджана

"МЮ" намерен перехватить трансфер у "Манчестер Сити"
8 Июня 23:16
Мировой футбол

"МЮ" намерен перехватить трансфер у "Манчестер Сити"

Полузащитник "Ноттингем Форест" остается одной из главных целей манкунианцев

Кривоцюк и Хайбулаев покинули расположение сборной Азербайджана
6 Июня 13:04
Национальная сборная

Кривоцюк и Хайбулаев покинули расположение сборной Азербайджана

В составе национальной команды произошли изменения во время сборов в Австрии