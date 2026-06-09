Сборная Ирана начала подготовку к чемпионату мира у бассейна - ВИДЕО

Сборная Ирана по футболу провела первую тренировку после прибытия в Мексику на чемпионат мира 2026.

Как сообщает İdman.Biz, команда начала подготовку к турниру на территории отеля в Тихуане, проведя занятие у бассейна.

Изначально иранская сборная планировала разместиться в американском штате Аризона, однако из-за визовых вопросов была вынуждена перенести свою тренировочную базу в Мексику.

Подготовку к мировому первенству команда продолжает в Тихуане, откуда будет отправляться на матчи турнира.

На групповом этапе чемпионата мира сборная Ирана сыграет против команд Новой Зеландии, Бельгии и Египта.

Первый матч иранцы проведут 15 июня в Лос-Анджелесе против сборной Новой Зеландии.