9 Июня 2026
RU

"Манчестер Юнайтед" нацелился на капитана "Тоттенхэма"

Мировой футбол
Новости
9 Июня 2026 08:23
30
"Манчестер Юнайтед" нацелился на капитана "Тоттенхэма"

Футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" продолжает работу по усилению состава перед новым сезоном и определился с одной из главных трансферных целей.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на журналиста Гастона Эдула, английский клуб готовит предложение по защитнику "Тоттенхэма" Кристиану Ромеро.

28-летний аргентинец является капитаном лондонской команды и считается одним из ключевых игроков обороны "шпор". В настоящее время футболист находится в расположении сборной Аргентины, которая готовится к чемпионату мира 2026 года.

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость центрального защитника составляет 45 миллионов евро.

Напомним, что в следующем сезоне "Манчестер Юнайтед" выступит в Лиге чемпионов и намерен укрепить состав для борьбы на нескольких фронтах.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

"Арсенал" уволил главу медицинского штаба
09:14
Мировой футбол

"Арсенал" уволил главу медицинского штаба

Решение последовало после сезона, в котором команду преследовали травмы
"Реал" готовит еще два трансфера под Моуринью
06:08
Мировой футбол

"Реал" готовит еще два трансфера под Моуринью

Мадридцы рассматривают защитников из "Манчестер Сити" и "Арсенала"

"Ювентус" нацелился на чемпиона мира
04:12
Мировой футбол

"Ювентус" нацелился на чемпиона мира

Туринцы хотят подписать голкипера сборной Аргентины

Мбаппе вошел в топ-10 рекордсменов сборной Франции
03:00
Мировой футбол

Мбаппе вошел в топ-10 рекордсменов сборной Франции

Форвард "Реала" обошел Бензема, Блана и Лизаразю по числу матчей за национальную команду

Перес подарил папе римскому футболку "Реала"
01:51
Мировой футбол

Перес подарил папе римскому футболку "Реала" - ФОТО

Глава мадридского клуба встретился с Львом XIV на "Сантьяго Бернабеу"
Легендарный итальянский защитник возглавил клуб Серии B
00:50
Мировой футбол

Легендарный итальянский защитник возглавил клуб Серии B

Алессандро Неста подписал контракт с "Авеллино" до 2028 года

Самое читаемое

"Ливерпуль" готов перехватить трансфер у "Манчестер Юнайтед"
7 Июня 15:31
Мировой футбол

"Ливерпуль" готов перехватить трансфер у "Манчестер Юнайтед"

Клуб рассматривает полузащитника "Борнмута" в качестве усиления состава

Мать Плющенко-младшего ответила, будет ли ее сын жить в Азербайджане – ВИДЕО
6 Июня 13:43
Зимние виды спорта

Мать Плющенко-младшего ответила, будет ли ее сын жить в Азербайджане – ВИДЕО

Мать Плющенко-младшего заявила, что новые ограничения со стороны ISU не повлияют на переход ее сына в сборную Азербайджана

"МЮ" намерен перехватить трансфер у "Манчестер Сити"
8 Июня 23:16
Мировой футбол

"МЮ" намерен перехватить трансфер у "Манчестер Сити"

Полузащитник "Ноттингем Форест" остается одной из главных целей манкунианцев

Кривоцюк и Хайбулаев покинули расположение сборной Азербайджана
6 Июня 13:04
Национальная сборная

Кривоцюк и Хайбулаев покинули расположение сборной Азербайджана

В составе национальной команды произошли изменения во время сборов в Австрии