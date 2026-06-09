"Манчестер Юнайтед" нацелился на капитана "Тоттенхэма"

Футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" продолжает работу по усилению состава перед новым сезоном и определился с одной из главных трансферных целей.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на журналиста Гастона Эдула, английский клуб готовит предложение по защитнику "Тоттенхэма" Кристиану Ромеро.

28-летний аргентинец является капитаном лондонской команды и считается одним из ключевых игроков обороны "шпор". В настоящее время футболист находится в расположении сборной Аргентины, которая готовится к чемпионату мира 2026 года.

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость центрального защитника составляет 45 миллионов евро.

Напомним, что в следующем сезоне "Манчестер Юнайтед" выступит в Лиге чемпионов и намерен укрепить состав для борьбы на нескольких фронтах.