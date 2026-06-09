9 Июня 2026
RU

"Реал" готовит еще два трансфера под Моуринью

Мировой футбол
Новости
9 Июня 2026 06:08
7
"Реал" готовит еще два трансфера под Моуринью

Мадридский "Реал" продолжает работу по усилению состава с учетом пожеланий Жозе Моуринью, чье назначение главным тренером клуба ожидается в ближайшее время.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на AS, после предполагаемых трансферов Дензела Дюмфриса и Ибраимы Конате "королевский клуб" нацелился еще на двух защитников.

В шорт-лист мадридцев вошли Йошко Гвардиол из "Манчестер Сити" и Риккардо Калафьори из "Арсенала". По информации источника, Моуринью высоко ценит универсальность обоих футболистов, способных играть как в центре обороны, так и на левом фланге.

Португальский специалист считает, что такие игроки позволят команде быстро перестраиваться между схемами с тремя и двумя центральными защитниками.

При этом отмечается, что переход Калафьори выглядит более реалистичным вариантом для "Реала", чем трансфер Гвардиола, который является одним из ключевых игроков "Манчестер Сити".

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

"Ювентус" нацелился на чемпиона мира
04:12
Мировой футбол

"Ювентус" нацелился на чемпиона мира

Туринцы хотят подписать голкипера сборной Аргентины

Мбаппе вошел в топ-10 рекордсменов сборной Франции
03:00
Мировой футбол

Мбаппе вошел в топ-10 рекордсменов сборной Франции

Форвард "Реала" обошел Бензема, Блана и Лизаразю по числу матчей за национальную команду

Перес подарил папе римскому футболку "Реала"
01:51
Мировой футбол

Перес подарил папе римскому футболку "Реала" - ФОТО

Глава мадридского клуба встретился с Львом XIV на "Сантьяго Бернабеу"
Легендарный итальянский защитник возглавил клуб Серии B
00:50
Мировой футбол

Легендарный итальянский защитник возглавил клуб Серии B

Алессандро Неста подписал контракт с "Авеллино" до 2028 года

"Барселона" определилась с преемником Флика
8 Июня 23:59
Мировой футбол

"Барселона" определилась с преемником Флика

Каталонцы уже провели первые контакты с бывшим игроком клуба

Неймар избежал худшего перед чемпионатом мира
8 Июня 23:32
Мировой футбол

Неймар избежал худшего перед чемпионатом мира

Восстановление лидера сборной Бразилии проходит по плану врачей

Самое читаемое

"Ливерпуль" готов перехватить трансфер у "Манчестер Юнайтед"
7 Июня 15:31
Мировой футбол

"Ливерпуль" готов перехватить трансфер у "Манчестер Юнайтед"

Клуб рассматривает полузащитника "Борнмута" в качестве усиления состава

Мать Плющенко-младшего ответила, будет ли ее сын жить в Азербайджане – ВИДЕО
6 Июня 13:43
Зимние виды спорта

Мать Плющенко-младшего ответила, будет ли ее сын жить в Азербайджане – ВИДЕО

Мать Плющенко-младшего заявила, что новые ограничения со стороны ISU не повлияют на переход ее сына в сборную Азербайджана

"МЮ" намерен перехватить трансфер у "Манчестер Сити"
8 Июня 23:16
Мировой футбол

"МЮ" намерен перехватить трансфер у "Манчестер Сити"

Полузащитник "Ноттингем Форест" остается одной из главных целей манкунианцев

Кривоцюк и Хайбулаев покинули расположение сборной Азербайджана
6 Июня 13:04
Национальная сборная

Кривоцюк и Хайбулаев покинули расположение сборной Азербайджана

В составе национальной команды произошли изменения во время сборов в Австрии