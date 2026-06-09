"Реал" готовит еще два трансфера под Моуринью

Мадридский "Реал" продолжает работу по усилению состава с учетом пожеланий Жозе Моуринью, чье назначение главным тренером клуба ожидается в ближайшее время.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на AS, после предполагаемых трансферов Дензела Дюмфриса и Ибраимы Конате "королевский клуб" нацелился еще на двух защитников.

В шорт-лист мадридцев вошли Йошко Гвардиол из "Манчестер Сити" и Риккардо Калафьори из "Арсенала". По информации источника, Моуринью высоко ценит универсальность обоих футболистов, способных играть как в центре обороны, так и на левом фланге.

Португальский специалист считает, что такие игроки позволят команде быстро перестраиваться между схемами с тремя и двумя центральными защитниками.

При этом отмечается, что переход Калафьори выглядит более реалистичным вариантом для "Реала", чем трансфер Гвардиола, который является одним из ключевых игроков "Манчестер Сити".