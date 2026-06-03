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"Ювентус" хочет перехватить трансферную цель "Интера"

Мировой футбол
Новости
3 Июня 2026 22:45
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"Ювентус" хочет перехватить трансферную цель "Интера"

Защитник "Аталанты" Марко Палестра может продолжить карьеру в одном из топ-клубов Серии А.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на журналиста Мирко Ди Натале, в борьбу за 21-летнего футболиста включился "Ювентус".

По информации источника, главным претендентом на игрока по-прежнему считается "Интер", однако туринский клуб намерен попытаться перехватить трансфер защитника у действующего чемпиона Италии.

Отмечается, что "Аталанта" готова расстаться с Палестрой за сумму около 50 миллионов евро.

В сезоне-2025/26 футболист выступал на правах аренды за "Кальяри". Защитник провел 37 матчей во всех турнирах, забил один мяч и сделал четыре результативные передачи.

Марко Палестра является воспитанником "Аталанты", а его контракт с клубом из Бергамо рассчитан до лета 2029 года.

Согласно данным Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 30 миллионов евро.

İdman.Biz
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