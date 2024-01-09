Трансферный дайджест

Отъезд игроков из Саудовской Аравии, а также "Реал" и "Бавария" решат свои проблемы в оборонительной линии

İdman.biz представляет статью о слухах, сплетнях и больших деньгах - в очередном трансферном обзоре от livesport.ru.



Жан-Клер Тодибо

"Ницца", защитник, 24 года

Этот защитник уже несколько лет является одним из основных игроков в "Ницце", а сейчас Тодибо может перебраться в один из топ-клубов Европы.

По данным RMC Sport, "Милан", "Манчестер Юнайтед" и "Челси" попытаются приобрести защитника уже в ближайшее время. К тому же, защитник "россонери" Фикайо Томори может перебраться в "Баварию" и итальянцы будут остро нуждаться в игроке обороны.

Отмечается, что руководство "Ниццы" попытается сохранить Тодибо до лета 2024 года. Пока все идет к тому, что защитник действительно сможет покинуть клуб только летом.

Напомним, что Тодибо пополнил состав "Ниццы" в 2021-м году, перейдя из "Барселоны" за 8.5 млн. евро. По данным интернет-портала Transfermarkt стоимость игрока достигла 35-м млн. евро.

В нынешнем сезоне Тодибо провел 14 матчей за "Ниццу" в Лиге 1 и сделал одну голевую передачу.

Наш прогноз: Тодибо перейдет в один из клубов АПЛ летом 2024-го года.

Норди Мукиеле

ПСЖ, защитник, 26 лет

Этот игрок не всегда попадает в состав парижан, но не раз отмечался талант Мукиеле. Уже в ближайшее время игрок может пополнить состав другого топ-клуба.

Как сообщает L’Équipe, "Бавария" настроена взять в аренду Мукиеле с правом выкупа. Отмечается, что мюнхенцы могут выкупить игрока за 25 млн. евро.

Руководство ПСЖ готово отпустить Мукиеле, если смогут найти замену на место игрока. В "Баварии" у защитника будет шанс закрепиться в основном составе.

Сам Мукиеле готов пополнить состав мюнхенцев, а главный тренер "Баварии" Томас Тухель считает идеальным вариантом использовать Мукиеле на позиции правого защитника.

В нынешнем сезоне защитник провел 9 матчей за ПСЖ во всех турнирах, не отметился результативными действиями и заработал одну желтую карточку.

Наш прогноз: Мукиеле перейдет в "Баварию".

Раду Дрэгушин

"Дженоа", защитник, 21 год

Игрок стал одним из ключевых в "Дженоа", но в ближайшее время Дрэгушин может сменить прописку — топ-клубы Европы ведут борьбу за подписание защитника.

По данным Gazeta Sporturilor, "Бавария" является главным претендентом на подписание Дрэгушина. Мюнхенцы готовы заплатить за игрока около 30-и млн. евро.

Помимо "Баварии" на подписание Дрэгушина претендуют "Тоттенхэм", "Наполи" и "Барселона", но "шпоры" не хотят платить 30 млн. за игрока, сделав предложение в 25 млн.

К тому же, главный тренер "Баварии" Томас Тухель уже заявил руководству клуба о необходимости подписания защитника.

В нынешнем сезоне Дрэгушин провел 22 матча за "Дженоа" во всех турнирах, забил 2 гола и сделал одну голевую передачу.

Наш прогноз: Дрэгушин останется в "Дженоа" до конца нынешнего сезона.

Джарред Брэнтуэйт

"Эвертон", защитник, 21 год

Только в этом сезоне защитник по-настоящему раскрылся и стал одним из главным в оборонительной линии "Эвертона". Прошло буквально половина сезона и Брэнтуэйт уже в шаге от перехода в топ-клуб.

По информации Daily Mail, "Реал" является лидером в борьбе за защитника "ирисок". Руководство "сливочных" ищут разные варианты для усиления обороны и Брэнтуэйт является приоритетным вариантом.

Отмечается, что главный тренер "Реала" Карло Анчелотти лично заинтересован в подписании защитника, ведь именно под его руководством Брэнтуэйт дебютировал за "Эвертон".

Помимо "Реала", "Манчестер Юнайтед" также интересовался Брэнтуэйтом, но сейчас "сливочные" явно ближе к подписанию защитника.

В нынешнем сезоне Брэнтуэйт провел 17 матчей за "Эвертон" в АПЛ, не отметился результативными действиями и заработал 6 желтых карточек.

Наш прогноз: Брэнтуэйт перейдет в "Реал".

Джордан Хендерсон

"Аль-Иттифак", полузащитник, 33 года

Трансфер полузащитника из "Ливерпуля" в "Аль-Иттифак" получился довольно громким, ведь Хендерсон вполне мог выступать и дальше в АПЛ, но решил подзаработать.

По данным Daily Mail, Хендерсон разочаровался в чемпионате Саудовской Аравии и уже покинул страну. Источник сообщает, что полузащитник вернется в АПЛ.

Отмечается, что Хендерсон не смог адаптироваться в новой для себя стране. К тому же, полузащитника не устраивала посещаемость болельщиков "Аль-Иттифака" на матчах чемпионата.

Хендерсон перейдет в другой чемпионат уже в ближайшее время. Игрок даже готов существенно потерять в размере зарплаты. Стоит отметить, что Хендерсону также необходимо заплатить налоги в Саудовской Аравии.

В нынешнем сезоне полузащитник провел 17 матчей за "Аль-Иттифак" и сделал 4 голевые передачи.

Наш прогноз: Хендерсон перейдет в один из клубов АПЛ, которые находятся в середине турнирной таблицы.

Роберто Фирмино

"Аль-Ахли", нападающий, 32 года

Еще один экс-игрок "Ливерпуля" в ближайшее время может вернуться в английскую Премьер-лигу. Фирмино все еще впорядке, но игрок, очевидно, не подходит для Саудовской Аравии.

По информации talkSPORT, форвард также имеет сложности с адаптацией в новой стране и хочет покинуть "Аль-Ахли" уже в зимнее трансферное окно.

Отмечается, что "Фулхэм" уже предложил контракт для Фирмино. В ближайшее время игрок может вновь выйти на поле в качестве игрока Премьер-лиги. Напомним, что форвард Александар Митрович покинул "Фулхэм", а клуб все еще не нашел замену игроку.

Напомним, что Фирмино уже выступал в АПЛ за "Ливерпуль" в период с 2015-го по 2023-й год.

В нынешнем сезоне бразилец провел 17 матчей за "Аль-Ахли", забил 3 гола и сделал 2 голевые передачи.

Наш прогноз: Фирмино подпишет контракт с "Фулхэмом".

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