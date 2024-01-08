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Названы самые возрастные футболисты 2023 года

Мировой футбол
Новости
8 Января 2024 14:04
Названы самые возрастные футболисты 2023 года

Определены самые возрастные футболисты 2023 года.

Как сообщает İdman.biz, в список, составленный IFFHS, вошли спортсмены, выступавшие в высших лигах национальных чемпионатов.

Рекордсменом года стал венгр Геза Тури. Вратарь «Клаксвика» сыграл в чемпионате Фарерских островов в возрасте 49 лет и 64 дней.

Георгий Петков, вратарь болгарской «Славии», занявший второе место, появился на поле, когда ему было 47 лет и 222 дня. Замыкает тройку Хо Квок Чуен из Гонконга. Вратарь «Ресурс Капитала» появился на поле в возрасте 46 лет и 76 дней.

Отметим, что Насир Чоудири - самый возрастной игрок в списке. 5-й в общем списке бангладешский защитник сыграл за "Абахани Читтагонг" в возрасте 43 лет и 279 дней.

İdman.biz

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