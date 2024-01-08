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9 голов от "ПСЖ", рекорд Мбаппе - ВИДЕО

Мировой футбол
Новости
8 Января 2024 10:43
9 голов от "ПСЖ", рекорд Мбаппе - ВИДЕО

«ПСЖ» на стадии 1/32 финала Кубка Франции выиграл с редким счетом.

İdman.biz сообщает, что парижский клуб забил 9 безответных мячей в выездном матче с представителем 6-го дивизиона, клубом «Ревель».

Килиан Мбаппе, звездный нападающий парижан, оформил в этом матче хет-трик. Форвард отличается высокой результативностью в последних играх. 25-летний футболист забил 7 раз в последних 4 матчах. Мбаппе забил один гол «Тулузе», два - «Мецу» и один - «Лиллю».

Благодаря этому Килиан вошел в историю «ПСЖ» как лучший бомбардир Кубка Франции. Нападающий, имевший на счету 27 голов до этой игры, увеличил свой счет до 30 мячей. Он побил рекорд Франсуа Мпеле, забившего 28 голов.

Отметим, что Мбаппе носит форму парижского клуба с 2017 года.

İdman.biz

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