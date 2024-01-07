Футболист потерял сознание в финале - ВИДЕО

Игрок «Умм-Салала» Энди Делор потерял сознание в финальной игре Qatar Stars Cup.

İdman.biz сообщает, что 32-летний нападающий потерял сознание на 16-й минуте игры с «Аль-Араби».

Французский форвард, открывший счет на 6-й минуте матча, восстановился после вмешательства врачей. Делор появился на скамейке запасных своей команды после перерыва.

Игра завершилась победой команды Энди. В основное и дополнительное время матча счет был 4:4. Игроки «Умм-Салала» более точно пробили пенальти, победили и стали обладателями Кубка звезд Катара.

Отметим, что Делор играл в таких клубах, как «Ним», «Аяччо», «Мец», «Тур», «Канн», «Тулуза», «Монпелье» и «Ницца» во Франции.

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