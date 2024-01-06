Пришло время переговоров. Мбаппе, Модрич и еще 14 лучших свободных агентов 2024 года

Лучшие игроки, которые с января смогут начать переговоры о бесплатных трансферах летом этого года



İdman.biz представляет статью со ссылкой на livesport.ru.

Январское трансферное окно обычно скупо на крупные трансферы, а поскольку сезон Саудовской профессиональной лиги уже в самом разгаре, маловероятно, что в ближайший месяц мы увидим громкий переход в ближневосточный чемпионат.



Вместо этого этот месяц зачастую полон спекуляций вокруг тех немногих игроков с громкими именами, у которых летом может закончиться контракт, а значит они уже могут вести переговоры с клубами-претендентами. Список звезд, чьи соглашения истекают летом 2024 года, не так впечатляет, как год назад, но все же есть несколько топ-игроков, чье будущее еще не решено.

Большинство игроков, конечно, заключат новые сделки до того, как истечет срок; если они достаточно хороши, их клубы захотят оставить их при себе или, по крайней мере, предпринять шаги, чтобы они не ушли бесплатно. Но всегда есть исключения.

Сага о потенциальном переходе Килиана Мбаппе в "Реал Мадрид" продолжается, кроме того появляется обычный список стареющих игроков с завершающимися контрактами, таких как Лука Модрич и Тони Кроос.

Но есть и молодые игроки, которых можно раскупить за бесценок, если они в ближайшее время не продлят соглашения.

Килиан Мбаппе

"Пари Сен-Жермен", форвард, 24 года

Эта сага длится с прошлого лета, а по факту - и того раньше. Еще в 2022 году Мбаппе отказался от бесплатного перехода в мадридский "Реал" и подписал с "ПСЖ" новый трехлетний контракт в 2022 году. Правда, вскоре позже выяснилось, что это был двухлетний контракт, а на третий год он продлился бы только в том случае, если игрок сборной Франции его активировал.

Мбаппе решил не делать этого и сказал президенту клуба Нассеру Аль-Хелаифи, что хочет уйти после сезона 2023/24. Разумеется, разразился скандал - форварда исключили из основной команды во время предсезонного тура по Японии и даже пытались продать в "Аль-Хиляль" за рекордные 300 миллионов евро, но Мбаппе отказался от переезда в Саудовскую Аравию.

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В итоге конфликт удалось утрясти и Мбаппе согласился подписать новое соглашение - вероятно, содержащее пункт об отступных в размере 100-150 миллионов евро - чтобы клуб заработал на его уходе. Тем не менее, контракт еще не подписан и "ПСЖ" немного параноит, заявляя, что французский нападающий уже некоторое время ведет закулисные переговоры с "Реалом".

Так это или нет - неважно, потому что теперь он может начать делать на вполне законных основаниях. Вполне вероятно, что он станет игроком "Мадрида" в ближайшие шесть месяцев - хотя пока неясно, на каких условиях.

Лука Модрич

"Реал Мадрид", полузащитник, 37 лет

Модрич перешел в "Реал" в 2012 году и выиграл 23 трофея за свои 11 лет на "Бернабеу". Хотя хорват по-прежнему остается очень сильным игроком в свои 37 лет, он больше не является той движущей силой в полузащите, которой он когда-то был, к тому же за место в составе приходится конкурировать с Джудом Беллингемом, Эдуардо Камавингой, Орельеном Чуамени и Федерико Вальверде.

Капитан сборной Хорватии недоволен своим заметно сократившимся игровым временем: на данный момент в семи из 16 матчей, проведенных им в чемпионате Испании он выходил со скамейки запасных, поэтому нельзя исключать, что он продолжит карьеру в другом месте.

Тем временем партнер Модрича по команде Тони Кроос немного моложе (33 года), но он уже подумывал о досрочном завершении карьеры, прежде чем улучшение его формы и физического состояния за последние два года убедили его не завязывать с футболом.

Однако немецкий полузащитник ясно дал понять, что он закончит карьеру в "Реале", поэтому ни один другой клуб не извлечет выгоду из его завершающегося контракта.

Тьяго Алькантара

"Ливерпуль", полузащитник, 32 года

На данный момент состояние и пользу Тьяго сложно оценить. Он по-прежнему чрезвычайно талантлив и способен самостоятельно рулить ходом игры.

Но ему уже перевалило за 30, и в отличие от многих, на нем это сказывается - почти на год он выбыл из игры из-за травмы бедра. А учитывая, что центральным полузащитникам приходится наматывать большой километраж, быстро восстанавливаться от такого сложно.

К тому же этим летом "Ливерпуль" полностью изменил форму своей полузащиты и 32-летний футболист может оказаться выброшенным за дверь, когда истечет срок его контракта.

Остается лишь с пользой использовать оставшееся время и то, что команда Юргена Клоппа ведет борьбу в четырех турнирах, переживая эпидемию травм - а значит игровое время для опытного хавбека будет.

Хорошее выступление в полузащите, а также длительный период физической подготовки позволят ветерану сборной Испании заключить последний контракт с ведущим европейским клубом.

Не забудем и про Саудовскую Аравию, чья про-лига за последние месяцы переманила ряд игроков с "Энфилда", и в будущем она также может стать местом назначения для Тьяго.

Адриен Рабьо

"Ювентус", полузащитник, 28 лет

Опытный француз стал очень важным игроком в центре поля для "Юве" и неудивительно, что те постарались его удержать, когда летом на него положили глаз "Манчестер Юнайтед" и "Барселона". Рабьо подписал продление соглашения, но всего на один год. Это лишь отложило принятие долгосрочного решения относительно его будущего.

Игрок сборной Франции записал на свой счет три гола и три ассиста в 16 играх в этом сезоне, пропустив всего два матча — с "Кальяри" из-за перебора желтых и с "Дженоа" из-за травмы.

Болельщики захотят, чтобы он подписал контракт на более длительный срок, но пребывание Адриена в клубе зависит от попадания "Ювентуса" в еврокубки - если туринцы получат путевку в ЛЧ, вероятность остаться увеличится.

Тем не менее, никто не может винить Рабьо в желании сменить Серию А на топ-лигу посильнее и попрестижнее. И в 28 лет в нем еще достаточно футбола, чтобы привлечь зоркие взгляды топ-клубов АПЛ и Примеры.

Рафаэль Варан

"Манчестер Юнайтед", защитник, 30 лет

Потенциально Варан должен был задержаться в северной Англии до 2025 года. Однако "красные дьяволы" пока не стали активировать опцию продления его контракта на год, что позволяет бывшей звезде мадридского "Реала" вести переговоры с кем ему заблагорассудится.

Варан оказался в той же ситуации, что и Давид Де Хеа в прошлом году и чувствует, что его пытаются побудить к уходу из "МЮ". Французский защитник не уверен, что ему стоит соглашаться на понижение зарплаты, если ему поступит такое предложение как условие для продления контракта.

Этим летом центральному защитнику исполнится 31 год, и он, вероятно, будет искать, по крайней мере, еще один европейский клуб.

Опять же, если деньги Саудовской Профессиональной лиги будут брошены на стол, не стоит удивляться, если он согласится.

Рафа Силва

"Бенфика", полузащитник, 30 лет

Показатели Рафы неуклонно снижались в течение пяти лет, но его способность показывать качественную игру в отведенное ему игровое время и менять ход матчей с помощью своей скорости и техничности никуда не делась.

Быстрый игрок атаки, который также может играть на фланге, был неизменно важной частью нескольких поколений команды "Бенфики", пока нападающие высшего класса приходили и уходили.

Но португальские СМИ предполагают, что продление контракта маловероятно и что 30-летний футболист может покинуть команду бесплатно следующим летом.

Рафа может быть уже и в возрасте, по футбольным меркам, но, безусловно, может выступать в качестве надежного дублера в топ-клубе или игрока стартового состава для команды выше среднего уровня, стремящейся играть в еврокубках.

Эрик Дайер

"Тоттенхэм", защитник, 29 лет

Дайер, похоже, не входит в планы нового тренера "Шпор" Энджа Постекоглу, поскольку в этом сезоне он играл четыре раза, лишь раз выйдя в стартовом составе. "Бавария" была связана с англичанином трансферными слухами после того, как они подписали его бывшего партнера по команде Гарри Кейна за 100 миллионов евро.

Из команд Премьер -лиги этим летом к игроку обороны проявляли интерес "Ноттингем Форест", "Борнмут" и "Фулхэм". Был и интерес со стороны "Ромы" - Моуринью планирует укрепить линию обороны в зимнее трансферное окно.

Дайер мог бы доиграть свой контракт до конца и уйти бесплатно, но маловероятно, что он получит много игрового времени до конца сезона.

По сообщениям СМИ, "Бавария", которой нужно заменить Павара, уже достигла с англичанином устной договоренности по личному контракту и теперь пытается договориться с "Тоттенхэмом", надеясь или арендовать защитника с выплатой зарплаты, или выкупить игрока.

Леонардо Спинаццола

"Рома", защитник, 30 лет

До 2021 года Спинаццола был относительно неизвестной фигурой за пределами Италии. Универсальный крайний защитник провел три запоминающихся выступления за "Адзурри" во время их победной кампании на Евро-2020 и, возможно, заработал бы себе выгодный трансфер, если бы он не порвал ахилл еще до окончания турнира.

На данный момент в "Роме" Спинаццола находится на вторых ролях, контракт с ним продлевать не будут, и ему приходится конкурировать за место в составе и на уровне национальной сборной.

Представитель футболиста уже встречался с руководством "Ромы" в надежде добиться его ухода уже в январе, однако высокая заработная плата защитника стала камнем преткновения для завершения переговоров.

В 30 лет (а скоро исполнится 31 год) трудно представить, чтобы кто-то потратит большие деньги, чтобы заполучить Спинаццолу зимой. Тем не менее, это опытный защитник, который может исполнять несколько ролей. В ближайшие недели наверняка будут еще какие-то переговоры.

Ллойд Келли

"Борнмут", защитник, 25 лет

"Борнмут" приобрел защитника молодежной сборной Англии Келли за 13 млн фунтов стерлингов летом 2019 года у "Бристоля", заключив с ним долгосрочный контракт, который истекает этим летом.

Сообщается, что перед началом текущего сезона "вишни" отклонили предложение "Тоттенхэма" по игроку на 20 млн фунтов, и они могут пожалеть об этом, если рослый универсальный защитник (190 см!), способный играть как в центре, так и на левом фланге, решит уйти бесплатно.

Январь может оказаться для клуба последним шансом получить деньги за его трансфер, а список претендентов на Келли, в который теперь входят "Милан", "Ливерпуль" и "Ньюкасл Юнайтед", растет.

Гидо Родригес

"Бетис", полузащитник, 29 лет

Сообщается, что Родригес уже некоторое время является целью "Барселоны", и ходят слухи, что команда Хави может попытаться заполучить высоко оцениваемого опорного полузащитника до конца января. Но это кажется маловероятным — настолько велики финансовые проблемы каталонцев.

Вместо этого им, как и ряду других заинтересованных сторон, придется подождать, пока этим летом Родригес выйдет на рынок свободных агентов. Аргентинец, блистающий с тех пор, как перешел в "Бетис" из клуба "Америка" в 2020 году, не будет испытывать недостатка в предложениях в ближайшие месяцы.

Фаворитом на данный момент является "Барса", но, как говорят, на участие в борьбе на игрока претендует "Атлетико Мадрид", есть интерес и со стороны "Манчестер Юнайтед". Игрок уже сообщил "Бетису", что намерен уйти в топ-клуб, и не против это сделать даже зимой.

Жоржиньо

"Арсенал", полузащитник, 32 года

Переход Жоржиньо в "Арсенал" стал одним из неожиданных трансферов января прошлого года — даже несмотря на то, что итальянский полузащитник перестал соответствовать требованиям проблемного "Челси".

И, несмотря ни на что, хавбек оказался полезным для "канониров". Болельщики с любовью вспоминают его шикарный гол с рикошетом от крестовины, принесший победу над "Астон Виллой" в компенсированное время, и он, безусловно, хорошо проявил себя, когда Томаса Парти был не в форме.

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Но год спустя он потерял место в основном составе "Арсенала" — Деклан Райс является главной фигурой в полузащите, да и Парти останется в Северном Лондоне как минимум еще на один год.

В свои 32 года Жоржиньо еще может поиграть в других местах. Он уже признался, что хочет снова вернуться в Серию А, где им интересуется "Ювентус". Сделка может быть заключена до конца месяца.

Петр Зелиньский

"Наполи", полузащитник, 29 лет

Зелиньский был ключевым игроком действующих чемпионов Италии с момента его прибытия в 2016 году, но, поскольку его следующий контракт, скорее всего, станет одним из последних, он, как сообщается, хочет повышения зарплаты.

Игрок сборной Польши пока еще не согласовал условия с "Наполи", переговоры зашли в тупик и этим воспользовался миланский "Интер", опередив в борьбе за игрока "Лейпциг", "Ювентус" и ряд английских клубов, включая "Вест Хэм".

Ожидается, что хавбек переедет на "Сан-Сиро" летом, заключив контракт на 3 года с опцией продления еще на один. При этом еще остается вероятность того, что "Наполи" попробует заключить с Зелиньским новый договор.

Уилфред Ндиди

"Лестер", полузащитник, 27 лет

Почему Ндиди не покинул "Лестер" прошлым летом, когда "лисы" вылетели из АПЛ? Опорный полузащитник имел отличные шансы продолжить играть в Премьер-лиге, но он остался, несмотря на то, что в этом году его контракт окажется в подвешенном состоянии.

Однако, это был гениальный ход со стороны игрока, который в этом сезоне полностью перестроил свою игру. Роль Ндиди изменилась: нигериец выдвигается вперед с гораздо большей регулярностью, чем в предыдущих кампаниях.

Это уже не тот долговязый центральный защитник, ставший опорником. Ндиди теперь является надежным полузащитником, играющим от штрафной к штрафной.

Предполагается, что "Барселона" заинтересована в том, чтобы подписать его летом, и если он продолжит в том же духе, "Блауграна" будет не одинока в борьбе за игрока.

Валентин Барко

"Бока Хуниорс", защитник, 19 лет

В прошлом году Барко прошел путь от относительно неизвестного в Европе игрока до начинающей звезды, став важной частью команды "Боки Хуниорс", которая неожиданно, но в какой-то степени вполне предсказуемо, пробилась в финал Кубка Либертадорес. Он дебютировал в команде на позиции левого защитника, но в этом сезоне расцвел, когда его перевели на позицию атакующего полузащитника.

Ситуация с его контрактом запутанная. Теоретически он продлится до декабря 2024 года, но среди агентов уже ходят разговоры о том, что левый защитник привлек пристальное внимание таких клубов, как "Манчестер Сити", "Брайтон", "Челси" и "Ливерпуль".

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Сообщается, что в контракте игрока сборной Аргентины U23 есть пункт об отступных в размере 20 миллионов долларов, что делает возможным его подписание до истечения срока его контракта.

Однако Барко вполне может подписать новое соглашение, которое увеличило бы сумму выкупа, гарантировав, что "Бока" сможет получить немного больше прибыли от его возможного трансфера.

Антони Марсьяль

"Манчестер Юнайтед", нападающий, 28 лет

С одной стороны, Марсьяль чрезвычайно талантливый игрок, которого неправильно использовали в течение нескольких лет, мариновали еще несколько лет, а затем он оказался под огромным давлением в токсичном футбольном клубе. Но если присмотреться, где-то там в глубине он все еще футболист высочайшего класса.

Лучшая позиция француза все еще остается предметом дискуссий. Сможет ли он играть "девятку" на острие атаки или ему лучше играть на фланге? Может ли он стать звездным игроком или будет ценным ассистентом в универсальной? Или, проще говоря, где именно ему нужно играть в футбол?

Эрик Тен Хаг настаивал на том, что "Юнайтед" не будет продавать нападающего в январе, несмотря на интерес со стороны "Интера". Но и продления контракта уже точно не будет.

Переезд в аренду в "Севилью" в прошлом году оказался катастрофическим, но хорошая вторая половина сезона в "МЮ" может привести к тому, что он приземлится где-нибудь в клубе топ-5 европейских лиг.

Анхель Ди Мария

"Бенфика", полузащитник, 35 лет

К сожалению, похоже, что карьера Ди Марии подходит к концу. Аргентинец объявил, что уйдет из сборной после Кубка Америки 2024 года. И хотя он добился относительного успеха во втором сезоне за "Бенфику", вингер просто уже не та атакующая сила, которой он был раньше.

И сложно представить, что португальская команда, которая отдает предпочтение молодым талантам, а не стареющим суперзвездам, продлит с ним контракт. Итак, что дальше? Прошлым летом к нему был интерес Саудовской Профессиональной лиги, который Ди Мария однозначно отверг.

Но никого не удивит, если саудиты попытают удачу еще один раз. Европейские команды тоже могут заинтересоваться 35-летним игроком, который еще может немало предложить на поле.

В крайнем случае, Ди Мария вернется в аргентинский "Росарио Сентраль", первый клуб в его карьере.

İdman.biz