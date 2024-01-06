6 Января 2024
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Список самых дорогих футбольных клубов мира

Мировой футбол
Новости
6 Января 2024 13:17
Список самых дорогих футбольных клубов мира

Обнародован список самых дорогих футбольных клубов мира.

Как сообщает İdman.biz, журнал "Forbes" при оценке учитывал инфраструктуру, состав и коммерческое состояние на спортивном рынке.

Самый дорогой клуб планеты - «Реал». «Манчестер Юнайтед» занял второе место. «Барселона» замыкает тройку.

Англию в «Топ-10» представлена внушительным количеством команд. Италии в рейтинге нет.

1. «Реал» — 5,5 млрд евро

2. «Манчестер Юнайтед» — 5,4 миллиарда евро.
3. «Барселона» — 4,9 млрд евро.
4. «Ливерпуль» — 4,7 млрд евро.
5. «Манчестер Сити» — 4,5 миллиарда евро.
6. «Бавария» — 4,3 миллиарда евро.
7. ПСЖ – 3,8 миллиарда евро.
8. «Челси» — 2,8 миллиарда евро.
9. «Тоттенхэм» — 2,5 миллиарда евро.
10. «Арсенал» — 2,4 миллиарда евро.

İdman.biz

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