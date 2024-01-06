Умер четырехкратный чемпион мира

Умер Марио Загалло, бывший футболист и главный тренер сборной Бразилии.

İdman.biz сообщает, что легенда футбола умер в возрасте 93 лет.

Загалло - четырехкратный чемпион мира. Этого звания он удостоился дважды как футболист - в 1958 и 1962 годах. Специалист с богатой тренерской карьерой еще дважды выигрывал чемпионство. Он стал чемпионом мира в 1970 году в качестве главного тренера и в 1994 году в качестве помощника тренера сборной Бразилии.

Отметим, что Загалло был игроком "Америки", "Фламенго" и "Ботафого".

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