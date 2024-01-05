У Бензема, Фирмино и Неймара проблемы в Саудовской Аравии. Там не такой рай, как говорит Роналду

Но португалец зазывает к шейхам новых звезд.

İdman.biz представляет статью со ссылкой на soccer.ru.

У Бензема случился заметный срыв

Кариму платят не только за футбол, но и за отбеливание имиджа Саудовской Аравии. Бензема должен был со своей страницей на 76 миллионов подписчиков завлекать аудиторию, нахваливать арабскую страну. Вместо этого Карим деактивировал огромный аккаунт, его страница недоступна много дней подряд. Дело в том, что на него напали фанаты нового клуба «Аль-Иттихада» после разгромного поражения от команды Роналду 2:5 накануне Нового года. Бензема привык к критике болельщиков «Реала», у него были сезоны в стиле Дарвина Нуньеса с невероятными промахами. Но арабские фанаты слов не выбирают, ругать саудовцы умеют. Впрочем, могут быть и другие причины красноречивого жеста Карима. Вряд ли счастлив в составе седьмой команды чемпионата Саудовской Аравии, которая отстает от лидера на 25 очков. Бензема злится с зарплатой около 200 млн евро, играет без голевых рекордов – 9 мячей в 15 турах. Возраст дает о себе знать, да и команда так себе.

Фирмино хочет вернуться в Англию

Нравится ли жене Бобби жизнь в Саудовской Аравии? Если в ближайшие недели увидите улыбчивого бразильца – легенду «Ливерпуля», в составе «Фулхэма», то будете знать правильный ответ. Фирмино оказался в составе в «Аль-Ахли», с которым у него не сложились профессиональные отношения. Роберто забил три мяча в первом туре против «Аль-Хазема», но дальше нет голов в 18 играх чемпионата Саудовской Аравии подряд. Шейхи могут быть вспыльчивыми, как и бразильцы. Как бы не случилось громкого конфликта, который приведет к досрочному отъезду Фирмино из страны, куда его заманили зарплатой в 20 млн евро в год. Если в прошлом сезоне в «Ливерпуле» нападающий забил 13 мячей и сделал 5 ассистов, то в «Аль-Ахли» игра совсем не пошла. Молодой испанец Вейга, Марез, Кессье и Сент-Максимен теоретически могли бы создавать для нового капитана команды Фирмино много моментов. А на практике сухая серия. Стоит ли мучить себя или лучше вернуться в знакомую АПЛ?

Неймар не отработает деньги шейхов

Здесь причина банальнее, чем у Бензема - конфликт с фанатами, или у Фирмино – плохая форма ветерана. Неймар надолго вылетел из-за сложной травмы. Но бразилец времени зря не терял, когда был на двух рабочих ногах. У него недавно родилась дочурка, а через несколько месяцев ждёт появление ещё одного ребенка, уже третьего. Разумеется, от другой женщины. Даже роскошные бразильянки не рожают раз в три месяца. Неймар заслужил звание развратника, учитывая количество похождений налево. Бразильцу милы казино, круизы с моделями и вечеринки, на которых проводит ночи вместо работы над восстановлением и вместо полезного сна. У Неймара невероятно низкий болевой порог и ужасная физическая подготовка. Неумение пахать приводит к новым травмам.

Умные советники говорили шейхам, что бразилец «хромая утка», не стоило его подписывать с зарплатой в 250 млн евро в год. Теперь люди из «Аль-Хиляля» думают, как расторгнуть соглашение, если за время восстановления от травмы Неймар сопьется в Бразилии. Жаль, что большой талант испортил себе карьеру. Но такова цена веселья, когда ты профессиональный атлет. Возможно, к расставанию с шейхами вингера подтолкнет также вылет «Сантоса» из Серии А. Великий клуб в низшей лиге, им пригодится помощь Неймара. Бразилец мечтал завершить карьеру в родном клубе.

Роналду переоценивает саудовскую лигу

Для Криштиану, который порадуется голу, даже если на воротах будет его маленькая дочь, важно забивать по 50 мячей за год. Рад, что набивает статистику в «Аль-Насре». Вряд ли станет чемпионом Саудовской Аравии, ведь «Аль-Хиляль» под руководством опытного Жорже Жезуса выступает лучше, чем команда Роналду, где тренером трудится другой португалец – Луиш Каштру. Команда Малкома разгромила коллег Роналду 3:0. Но чуть позже Криштиану выступил рекламным агентом лиги Саудовской Аравии, призвал больших игроков отправляться в страну, где платят неприличные деньги и планируют изменить лимит на легионеров. Но старина Черчилль был прав: «Нельзя договориться с тигром, если твоя голова у него в пасти». Отдаваясь на милость шейхам, великие и просто прекрасные футболисты становятся живыми игрушками. Дорогим экспортом на торжественных мероприятиях, Роналду теперь вечно ходит с шейхами под ручку. А еще игроки стали циркачами в спортивном шоу. И легионеров станет больше, поскольку качество футбола в саудовской лиге откровенно низкое. Конечно, Малком, Талиска, Митрович и Роналду без труда забивают голы в Саудовской Аравии. «Аль-Хиляль» может стать чемпионом, а «Аль-Наср» собирается подписать Модрича и другого знакомого Криштиану.

Но смысл лиги от этого не поменяется. Салаху не стоит туда перебираться. Концепция по-прежнему страшненькая, ведь даже шейхи не любят платить сотни миллионов евро без причины. Марез, Канте, Бензема, Фирмино и многие другие знаменитости не отрабатывают в Саудовской Аравии деньги. Нет шоу на поле, матчи невозможно смотреть полностью. Почти все голы - результат ужасных ошибок защиты или вратарей. Милинкович-Савич и Малком бегают живее остальных, они моложе. Но ветераны не оправдывают придуманные шейхами зарплаты. Это приведет к конфликтам. Возможно, уже привело, но в Саудовской Аравии нет свободной прессы, чтобы нам об этом рассказали.

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