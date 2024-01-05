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Самые дорогие игроки мира - СПИСОК

Мировой футбол
Новости
5 Января 2024 14:52
Самые дорогие игроки мира - СПИСОК

Исследовательская группа CIES Football Observatory опубликовала список игроков с самой высокой трансферной стоимостью.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на sport24.ru, возглавил рейтинг полузащитник "Реала" Джуд Беллингем. Согласно данным источника, стоимость футболиста составляет 267,5 млн евро.

На втором месте находится нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд (251,2 млн), На третьем - вингер "Реала" Винисиус Жуниор (250,3 млн).

В топ-10 также вошли Родриго ("Реал", 247,9 млн), Букайо Сака ("Арсенал", 223 млн), Филип Фоден ("Манчестер Сити", 195,8 млн), Гави ("Барселона", 175,4 млн), Хулиан Альварес ("Манчестер Сити", 164,7 млн), Джамал Мусиала ("Бавария", 152,4 млн) и Мартин Эдегор ("Арсенал", 150,6 млн).

İdman.biz

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