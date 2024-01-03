Воспитанник МЮ заиграл в Испании после снятия обвинений. Теперь это цель "Барселоны" и "Атлетико"

Гринвуд хорош в «Хетафе».

İdman.biz представляет статью со ссылкой на soccer.ru.

Мэйсон Гринвуд и Бенжамен Менди - примеры того, насколько сильно могут пострадать футболисты от ложных обвинений. Но если у француза солидная карьера за плечами, то англичанин – молодой, недавно заигравший футболист. Сейчас его карьера наконец налаживается в «Хетафе».

Сняли обвинения, заиграл в Испании

Скандальная история началась в 2022 году - бывшая девушка Мэйсона Гарриет Робсон выложила в соцсети снимки с разбитой губой и синяками по всему телу. Написала, что это дело рук Гринвуда. Также появилась аудиозапись, на которой предположительно были голоса девушки и игрока. Молодого выпускника академии «Манчестер Юнайтед» обвинили в изнасиловании и нападении.

Пока проходили расследования, «манкунианцы» отстранились от нападающего – в клубных магазинах не осталось мерча с его упоминанием. Также объявили, что не допустят вингера до тренировок до окончания расследования.

В феврале 2023 года суперинтендант Королевской прокурорской службы Микаэла Керр сообщила:

Отказ важных свидетелей от показаний, а также изучение новых материалов дела означали, что больше нет реальной перспективы вынесения обвинительного приговора. В этих обстоятельствах мы обязаны прекратить дело. Наша служба объяснила решение всем сторонам.

Даже так «красные дьяволы» не захотели оставлять игрока – его отдали «Хетафе» на правах аренды. И вот в испанский коллектив Гринвуд вписался отлично. Почти сразу он закрепился в стартовом составе, а к этому моменту имеет в активе 3 мяча и 4 голевые за 14 матчей в чемпионате. Сами «тёмно-синие» благодаря усилению смогли укрепить позиции в Ла Лиге - если до этого они стагнировали до 15-й строчке, то в сейчас идут 8-ми.

В Ла Лиге большой спрос на вингера

Понятное дело - Мэйсон стал одним из лидеров атаки «Хетафе». В Англии лихорадочно боятся имиджевых потерь, поэтому не связываются с игроками, в карьере которых случился хоть какой-то скандал.

Зато в Испании на 22-летнего исполнителя уже обратили внимание. Прежде всего сотрудничество хочет продолжить сам «Хетафе». Президент клуба Анхель Коррес уже подтвердил желание команды выкупить игрока - при этом отметил, что к обсуждению суммы выкупа не приступали.

Мы не говорили о цене. Мы говорили о том, что нужно изучить ситуацию и посмотреть, что они предложат… Но мы по-прежнему довольны встречами и видеоконференциями, которые мы проводим.

Я очень верю в Гринвуда. Мы работаем от этой точки, продолжаем общаться с клубом, чтобы узнать, довольны ли они. Правда в том, что они довольны не только отношением к нему со стороны болельщиков «Хетафе», но и всей Испании. Теперь мы должны продолжать защищать его. Он не играл 16 месяцев, и я думаю, что в январе-феврале он войдёт в ритм. Он принесёт нам пользу и удовольствие.

Есть и более интересные варианты. Так, за воспитанником МЮ следят представители «Барселоны» и «Атлетико». Для них это будет крайне ценный актив на рынке. Всё-таки перспектива подписать Гринвуда для многих будет сомнительна - так что в «Манчестер Юнайтед» не смогут заломить ценник на трансфер. И молодой талантливый топ-исполнитель может достаться по предельно низкой цене.

Каталонцы сейчас специализируются как раз на таких сделках. Хави использует на левом фланге Феликса, но летом аренда португальца истекает, а «матрасники» попросят за форварда слишком много. Гринвуд для «блауграны» - отличная альтернатива.

МЮ стоит оставить воспитанника

Всегда есть вариант, что МЮ откажется продавать Мэйсона. Случившееся не отменяет класса игрока, а сейчас получить за него что-то стоящее просто невозможно – если «красные дьяволы» согласятся на полноценный трансфер, это покажет лишь безграмотность менеджмента. Плюс история улеглась и острой необходимости прощаться с игроком нет.

Нельзя забывать, что у «манкунианцев» сейчас проблемы на флангах. С Санчо Тен Хаг окончательно разругался – англичанин ждёт возможности сменить команду (в теории это должно произойти в ближайший месяц). Ещё есть Антони, который растерял всю свою форму после скандала с бывшей девушкой. Из работоспособных топ-вингеров остался только Рэшфорд. Плюс Гарначо – но аргентинец пока набирается опыта.

Гринвуд в стагнирующий коллектив впишется и на свежих ногах сможет его тащить. Всё же сейчас он бы смотрелся ярче тех же Антони и Санчо, но продать дороже получится именно последних.

Мэйсон имеет право потребовать у «Манчестер Юнайтед» продажи

Впрочем, отказаться от такого варианта может сам Гринвуд. Зачем ему возвращаться в клуб, который никак не поддержал его в скандальной истории. Речь о родном игроке, у которого возникли проблемы. И первой реакцией «Манчестер Юнайтед» стала ликвидация любых упоминаний о Мэйсоне как футболисте команды.

С тем, что вингер смог вернуться в большой футбол и сейчас проявляет себя в «Хетафе», «манкунианцы» связаны уже крайне косвенно. В «Барселоне» и «Атлетико» его оценят более высоко. Плюс обе команды имеют более крепкие позиции в чемпионате, стабильнее отбираются в еврокубки и могут претендовать даже на плей-офф Лиги чемпионов. На крайний случай - есть интерес от «Валенсии» и «Реал Сосьедада».

Так что все поймут, если летом Мэйсон потребует от английского гранда продажи – зачем оставаться в сомнительном проекте, с которым пара лет карьеры уйдёт впустую?

İdman.biz