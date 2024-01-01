Каземиро и еще пять игроков, которые пригодятся "ПСЖ" этой зимой

Команде Луиса Энрике не помешает укрепить состав в зимнее трансферное окно



İdman.biz представляет статью со ссылкой на livesport.ru.

В январе парижане могут модернизировать центр обороны или приобрести молодого атакующего полузащитника.



На данный момент у «Пари Сен-Жермен» все вроде как в порядке. Луис Энрике неуклонно внедряет свой стиль и до сих пор справлялся с переходным периодом, который грозил быть непростым для парижан.

Команда стала моложе, более атлетичной и более прямолинейной, чем в последние годы — сдвиг, который потребовал от ряда старших игроков скорректировать свою привычную игру. И хотя были некоторые разочарования — Рандаль Коло Муани и Усман Дембеле еще не освоились как следует — тренер, наверняка, доволен тем, что видит.

Однако это не означает, что улучшать совсем нечего. У «ПСЖ» есть несколько проблем. Плохое распределение мяча Джанлуиджи Доннаруммой становится настоящей проблемой, в то время как их центр обороны не становится моложе. Также есть мнение, что рядом с Мануэлем Угарте в центре полузащиты не помешал бы опытный игрок.

Финансовая ситуация неясна. Летом парижане потратили значительные средства, и им нужно было заключить хитрую сделку по аренде с возможностью выкупа, чтобы обеспечить подписание Гонсалу Рамуша. Но это по-прежнему футбольный клуб, у которого достаточно влияния и денег, чтобы пошуметь как следует в январе.

GOAL составил небольшой список игроков, которые могут пригодиться «Пари Сен-Жермен» этой зимой.

Лукас Бералдо («Сан-Паулу»)

Бералдо лишь недавно появился на радарах европейских клубов. На фоне всех талантов, которые были обнаружены в бразильской Серии А в последние годы — Эндрика, Витора Роке, Андре — Бералдо выделялся не слишком.

Но теперь, учитывая нехватку левоногих центральных защитников на высшем европейском уровне, некоторые команды мировой элиты начали обращать на него внимание. Сообщается, что «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал» жаждали подписать Бералдо, но он, похоже, выбрал «ПСЖ» в качестве следующего пункта своей карьеры.

Правда, необходимо будет проработать точные детали — у Бералдо в контракте есть пункт о выкупе в размере 60 миллионов евро, действующий до 2026 года — но тяжелое финансовое положение «Сан-Паулу» заставляет предположить, что он может быть доступен за половину этой цены.

В любом случае, если верить слухам, «ПСЖ» может заполучить одного из центральных защитников на перспективу.

Клаудио Эчеверри («Ривер Плейт»)

Для «ПСЖ» было бы типично перехватить одну из главных трансферных целей «Барселоны». «Блауграна» открыто заявила о своем желании приобрести 17-летнего атакующего полузащитника «Ривера», который также был связан трансферными слухами с «Манчестер Сити» и «Челси».

Будучи динамичной «десяткой», которая также может играть на любом фланге, Эчеверри уже унаследовал опасное сравнение с другим плеймейкером, который демонстрировал свое мастерство в Каталонии.

Эти ожидания, конечно, далеки от реальности. Эчеверри не станет следующим Месси — никто и никогда им не станет. Но для парижан он может стать просто полезным усилением в полузащите. У Луиса Энрике уже есть богатство в передней линии, но ему не хватает чистого креативного полузащитника.

А для тренера, который никогда не боялся давать молодежи шанс, Эчеверри мог бы стать умным бизнес-решением, а также шансом отобрать у европейского соперника игрока, на которого тот нацелился.

Сообщалось, что «Сити» уже достиг предварительной договоренности с Эчеверри, но «ПСЖ» вряд ли откажется от своих претензий, пока тот не подпишет контракт.

Райан Шерки («Лион»)

Исчезнет ли когда-нибудь этот слух? Шерки, как и любой другой молодой, перспективный французский вингер, уже почти год связан трансферными слухами с парижанами.

Прошлой зимой обе команды были близки к заключению сделки, но «Лион», очевидно, отказался от нее после того, как первоначальное предложение Луиша Кампуша было сочтено недостаточным даже для начала переговоров.

Прошло 12 месяцев, и «Лион» сильно изменился. Легендарная французская команда находится в серьезной беде и столкнулась с перспективой позорного вылета из Лиги 1.

Шерки, который когда-то считался потенциальной звездой этой команды на долгие годы, испытывает проблемы с попаданием в состав и подвергся критике со стороны своего тренера в ноябре.

Все это указывает на то, что игрок, который когда-то был недоступен для покупки, скоро появится на рынке. Для «ПСЖ» пришло время вмешаться?

Ясин Буну («Аль-Хиляль»)

Марокканский вратарь «Севильи» был летней целю парижан, но предпочел заинтересованности «ПСЖ» переход в профессиональную лигу Саудовской Аравии. Пока что это выглядит разумным решением. «Аль-Хиляль» лидирует в лиге с преимущество в 10 очков.

Но это не значит, что зимний переезд в Париж можно исключить. Чемпионам Лиги 1 приходится нелегко с Доннаруммой, у которого в последнее время проблемы в рамке.

И хотя Буну не совсем тот вратарь, о котором мечтал Луис Энрике, он, безусловно, выглядит улучшенной версией нестабильного итальянца, который вскоре может обнаружить, что от него избавляются.

Как именно это произойдет, предсказать сложно. «Аль-Хиляль» вряд ли будет настроен на аренду, а по общему признанию, для парижан будет мало смысла тратить большие деньги на кого-то с небольшой ценностью при перепродаже.

Люка Шевалье («Лилль»)

Возможно, более известный вратарь, Шевалье провел отличные 18 месяцев за «Лилль», и это одна из причин того, что его команда на протяжении почти двух полных сезонов превосходит все ожидания в Лиге 1.

Более современный вратарь, чем Доннарумма, Шевалье является лучшим молодым игроком Франции на своей позиции, и, как ожидается, в ближайшее время он бросит вызов Майку Меньяну за место в сборной.

На самом деле, это будет трудно. «Лилль», возможно, пережил трудный период, но они все еще находятся в борьбе за квалификацию в Лигу чемпионов. Терять одного из столпов этой команды не имеет смысла, особенно если отдавать его сопернику в лиге.

Но у «ПСЖ» есть склонность перехватывать лучшие таланты из окружающих его команд. Шевалье может стать итогом их следующего грабежа соседей.

Каземиро («Манчестер Юнайтед»)

А теперь о том, что вообще не имеет смысла. Или все же имеет?

В «Манчестер Юнайтед» полный бардак, а новый совладелец пообещал навести порядок в футбольном хозяйстве, включая тщательную проверку нынешнего состава. И Каземиро — один из тех, кто находится в рискованном положении.

Легенда «Реала» по-прежнему может быть игроком высшего класса — он был им на протяжении большей части прошлого сезона. Но сейчас его основная роль, похоже, заключается в том, чтобы не давать многообещающему полузащитнику Кобе Майну попасть в состав команды Эрика Тен Хага.

Все зависит от того, за сколько полузащитник может быть доступен. Если «Юнайтед», как гласят слухи, готов расстаться с ним по разумной цене, «ПСЖ» может просто найти идеального наставника для Мануэля Угарте, который в последние недели испытывает трудности после удачного начала карьеры во французской столице.

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