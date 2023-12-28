28 Декабря 2023
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Определился лучший молодой футболист мира

Мировой футбол
Новости
28 Декабря 2023 14:07
Определился лучший молодой футболист мира

Стало известно имя лучшего молодого футболиста мира.

İdman.biz сообщает, что IFFHS объявила результаты голосования среди представителей стран.

Английский полузащитник «Реала» Джуд Беллингем был выбран лучшим игроком планеты до 20 лет. Он с большим отрывом опередил немецкую звезду ”Баварии" Джамала Мусиалу.

Первую тройку замыкает талант «Барселоны» Гави.

Всего в “Топ-10”вошли три футболиста испанского клуба.

10 лучших футболистов мира (до 20 лет):

1. Джуд Беллингем (Англия, “Реал") - 276
2. Джамал Мусиала (Германия, “Бавария”) - 120
3. Гави (Испания, “Барселона”) - 82
4. Ламин Ямал (Испания, “Барселона”) - 21
5. Уоррен Заир-Эмери (Франция, ПСЖ) - 11
6. Флориан Виртц (Германия, “Байер”) - 9
7-8. Алехандро Гарначо (Аргентина, “Манчестер Юнайтед”) – 8
Расмус Хойлунд (Дания, “Манчестер Юнайтед”) - 8
9. Педри (Испания, “Барселона”) - 6
10. Эндрик (Бразилия, “Палмейрас”) – 5

İdman.biz

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