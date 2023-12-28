Безумные покупки футболистов. Болид Месси, отель Роналду и дом Бекхэма

İdman.biz представляет статью со ссылкой на soccer.ru.

Футболисты не умеют обращаться с деньгами

У игроков пещерная реакция на дорогие вещи. Увидел - хватай. Аферисты, дилеры и риелторы зарабатывают сотни миллионов евро каждый год, обирая доверчивых покупателей. У Роналду есть недвижимость, стоимость которой обвалилась в два раза. Хотя Криштиану это не волнует, в молодости прогулял миллионы евро на вечеринках. В ночных клубах футболисты тратят состояния. Ричардс - бывший игрок «Манчестер Сити», пропил в Лос-Анджелесе 150 тысяч долларов за вечер.

Не Кокорин с Мамаевым, но речь о почти 14 миллионах рублей за ночь, хотя Майка не Роналду по состоянию. Все расходы футболистов на наркотики, алкоголь и так далее посчитать невозможно, но речь о десятках миллионов евро за год. Футболисты тратят состояния.

Игроки раздают деньги друзьям и родственникам на «бизнес», которого никогда не будет. Огромные и нередко глупые расходы футболистов можно поделить на категории. Первая - недвижимость. Дома родителям и себе это логично. Но три особняка за десятки миллионов евро это излишества, как и отели, которые себя не окупают. Роналду однажды купил отель за 140 миллионов евро в Монте-Карло, но не получил прибыль. Джон Терри потратил на дома более 50 миллионов евро.

Только один из домов Руни дороже 20 миллионов евро. У Бекхэма есть недвижимость в Лондоне за 50 миллионов евро, хотя Дэвид живёт в США. Странно покупать по три огромных дома парням, которые половину жизни в дороге и не нуждаются в 10 спальнях. Путешествия это классная статья расходов для любого счастливого человека. Но отдыхать можно по-разному. Роналду оставлял 20 тысяч евро чаевых в ресторане, а травмированный Неймар отправился в круиз.

Хорошая новость - есть плата за билет, игрок как приманка. Вот только на судне присутствует казино, где Неймар может проиграть миллионы евро. Азарт - ещё одна серьёзная статья расходов. Буффон и Руни проиграли миллионы. Гиллеспи из «Ньюкасла» задолжал 8 миллионов фунтов. Многие проигрывали молча, стесняются сознаться. На этом фоне меркнут расходы на одежду, аксессуары и обувь. Но остается ещё одна важная категория - транспорт в разных проявлениях.

Неймару, Погба и Бэйлу не нужны личные самолёты

Не удивляет наличие самолётов у Месси и Роналду. Они миллиардеры. Но швед Ибрагимович, валлиец Бэйл, бразилец Неймар и француз Погба тоже с приватными самолётами. Поль обожал выделываться, мечтал оказаться в компании «крутых парней». Но самолёт это дорогое удовольствие даже для миллионера. У Криштиану крылатый друг стоит 65 миллионов долларов, у Месси самолёт за 45 миллионов, Ибрагимович потратил 26, а Неймар - 22 миллиона евро.

Личные самолёты нужно обслуживать, рейсы влетают в копеечку. Время от времени футболисты продают старые воздушные судна, покупая новые дорогие модификации. Оплачивают простой качественных пилотов. Целая команда ждёт, когда Неймару стрельнёт в голову идея полетать с очередной моделью. Даже рождение дочери не изменило привычки бразильца, хотя он упросил мать ребёнка закрыть глаза на новую порцию измен.

Приватные самолёты были у Роналдиньо, Кака, Бекхэма и Руни. Появился самолёт у Халка. Но есть ли смысл в нём для спортсмена командного вида? Нет, никто не позволит футболисту лететь на матч отдельно. Есть смысл в самолёте для певицы Тейлор Свифт, ведь на гастролях полёты почти каждый день. Тейлор живёт в воздухе месяц за год, это её работа. Самолёты футболистов для жён и любовниц, а они могут летать бизнес-классом.

Аферисты выманили у футболистов сотни миллионов

Среди футбольных людей есть хитрецы, которые вложили миллионы евро в предметы искусства. Например, у тренера Капелло живопись. Месси купил коллекционный «Феррари» за 32 миллиона евро, в любой момент продаст дороже. Но такие люди в меньшинстве. Больше футболистов с коллекциями новых автомобилей, которые теряют в цене, ломаются и требуют безумных денег для обслуживания. Но автомобиль можно продать с большой скидкой.

Намного хуже, что за последние пять лет многих футболистов обманули с NFT (цифровые картинки за сотни тысяч евро) и криптовалютой. Вот где потеряны сотни миллионов евро игроков. Погорев на разных аферах, футболисты покупают просто дорогие дома, а не замки. Так поступал в последние годы Роналду. Но при торговле домами есть проблема - ужасный вкус футболистов. Например, один из лучших архитекторов мира поссорился с Азаром и его женой.

Бельгийский любитель гамбургеров пригласил специалиста внести правки в особняк около Мадрида и планировал испортить дом. У Роналду многие объекты с ужасным дизайном. Вкус не купить за деньги. Часто ужасно выглядят часы и авто футболистов. Спасибо дизайнерам одежды, лишь они «прокачали» игроков - футболисты поколения Мбаппе лучше разбираются в моде, чем игроки поколения Эвра. Патрис выбирал странные наряды и смешил всех в МЮ.

Значительная часть расходов игроков - деньги на ветер

Почти у каждого футболиста есть безумные пустые траты. И ещё хорошо, когда это подарки. Холанд потратил 500 тысяч евро на часы для всех в «Боруссии» Дортмунд на прощание, не забыв о персонале клуба. Роналду подарил греческий остров за десяток миллионов евро агенту Мендешу на свадьбу. У Ибрагимовича есть остров за 2,5 миллиона евро для охоты и рыбалки в Швеции. У Месси есть небольшая яхта за 12 миллионов евро, а у Серхио Рамоса - судно за 6 миллионов.

Но ни вертолёт Неймара за 11 миллионов евро, ни 90% автомобилей в коллекциях футболистов не назвать умными покупками. О финансовых привычках многих футболистов лучше всего скажут банкротства. Роналдиньо и Кафу потеряли миллионы евро. Бывший игрок «Ливерпуля» Риисе и голкипер сборной Англии Джеймс тратили больше, чем зарабатывали. Покойный Марадона объявил о банкротстве, когда его долги дошли до отметки в 50 миллионов евро.

Сомнительные люди планируют подкупить мировой футбол. В Суперлиге хотят раздать 15 миллиардов евро, не подкрепив их реальными доходами. Как видим по расходам игроков, поднятие зарплат не сделало их умнее. Если дать футболисту 10 миллионов вместо одного, то он спустит эти деньги, как часто случается с теми, кто выиграл в лотерею. Фестиваль глупых покупок продолжится, ведь зарплаты не связаны с реальными доходами клубов.

Есть ли смысл подписывать футболу смертный приговор, вкачивая в него деньги, не подтверждённые доходами, если до 70% всех миллиардов тратят на выплаты игрокам, у которых не хватает мозгов заняться прибыльным бизнесом и не скупать то, что через пару лет потеряет в цене? Зачем подставлять футбол, доверяя почти все деньги балбесам, вроде Погба и Неймара? Вот этот вопрос пора ставить, ведь футбол может ждать банкротство целых лиг.

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