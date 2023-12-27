Робби поддерживает "Фулхэм", Сталлоне за "Эвертон". Знаменитости не за топов

Выясняем, какие звёзды болеют не за лучшие клубы Англии.

İdman.biz представляет статью со ссылкой на soccer.ru.

Мы знаем, что у топовых клубов всегда огромная армия болельщиков. И в этой армии очень много знаменитостей. Однако есть немало историй, когда известные личности, даже кажущиеся далекими от футбола, имеют, скажем, необычные пристрастия в клубном плане. Некоторые подобные примеры из английского футбола мы изучим.

«Астон Вилла» и Том Хэнкс

Сейчас модно восторгаться игрой «Астон Виллы», которая бросает бой фаворитам и бьется за место в Лиге чемпионов. Но знаменитый голливудский актер выбрал для поддержки «Астон Виллу» еще до того, как это стало модным. На премьере своего фильма «Война Чарли Уилсона» Хэнкс был запечатлен с шарфом «Астон Виллы». А позднее он рассказал о том, как его привлек бирмингемский клуб своим названием. В феврале 2023 года Хэнкс добрался-таки до «Вилла Парк», где посетил матч против «Арсенала», а также пообщался с игроками, персоналом и болельщиками «львов».

Адель и «Тоттенхэм»

Пограничная история. Конечно, «шпоры» не могут похвастаться обилием звезд-фанатов, как «Ливерпуль» или «Манчестер Юнайтед», но армия у клуба из Северного Лондона приличная. И в нее входит Адель. Не зря она поет о страданиях и потерях. Причина поддержки «шпор» проста. Адель родилась в этом районе. Сейчас она живет в Лос-Анджелесе, но в 2016 году опубликовала в соцсетях свое фото с шарфом «Тоттенхэма», а в 2021-м спела фанатскую песню.

«Уотфорд» и Элтон Джон

А тут давняя фанатская история. Сэр Элтон Джон начинал смотреть матчи «Уотфорда» на домашнем стадионе уже в пять лет вместе со своим отцом. И с тех пор привязался к клубу. В итоге певец купил «Уотфорд» в 1976 году, а в 1990-м продал. Позже выкупил обратно, чтобы окончательно завязать с этим бизнесом в 2002 году. При этом он остается формально почетным президентом «Уотфорда» и по-прежнему фанат этого клуба.

«Ипсвич Таун» и Эд Ширан

Вместе с «Уотфордом» в Чемпионшипе сейчас обитает и «Ипсвич». И у него тоже есть в поклонниках большая звезда. Ширан вырос рядом с районом, где базируется клуб. Он несколько сезонов спонсирует «Ипсвич», даже стал почетным членом команды, за ним закреплен 17-й номер. Во время турне по США Ширан выпивал в паузе пиво с фанатами, а в октябре 2023 года отпраздновал с игроками в раздевалке победу над «Халл Сити» (3:0).

«Фулхэм» и Марго Робби

А вот сейчас поклонников у «дачников» прибавилось. Робби опубликовала фото в шарфе «Фулхэма» на «Крэйвен Коттедж» еще в 2014 году. Клуб в соцсетях выразил надежду, что она скоро вернется на стадион. В этом году Робби призналась, что давно не была на матчах «дачников», но все еще является их поклонницей. Секрет в том, что ее муж, британский продюсер Том Экерли, очень большой фанат «Фулхэма».

«Лидс Юнайтед» и Рассел Кроу

В своих футбольных пристрастиях Кроу мог запутать публику. В 2018 году он после знакомства с Франческо Тотти позировал с шарфом «Ромы», а позднее заявлял, что все же предпочитает «Лацио». В 2010 году его замечали на тренировке «Реала». Но все же звезда «Гладиатора» признался, что вырос, болея за «Лидс». Его даже пытались убедить купить клуб, и он в соцсетях признавался, что такая возможность обсуждалась. Также Кроу выступил сценаристом в документальном фильме о первом сезоне Марсело Бьелсы в «Лидсе».

«Брайтон» и Норман Кук

Он больше известен как Fatboy Slim. И Кук поклонник «Брайтона» с тех пор, как переехал в город в конце 1980-х годов. Он нередко появлялся на концертах в футболках «Брайтона», представлял свой новый альбом на старом стадионе клуба в 2004 году. Сейчас он постоянно посещает матчи этой команды и даже купил 12 процентов акций клуба.

«Эвертон» и Сильвестр Сталлоне

Звезда блокбастеров дружил с бывшим директором «Эвертона» Робертом Эрлом. Сталлоне был на «Гудисон Парк» в 2007 году в матче против «Рединга». Он подержал шарф «Эвертона» в центральном круге, а фанаты спели в его честь песню. Позже Сталлоне выражал сожаление, что не купил клуб, когда у него была такая возможность.

«Порт Вейл» и Робби Уильямс

Певец родился в Сток-он-Тренте и вырос, болея за «Порт Вейл». Он часто говорил о своей любви к этому клубу, и болельщики отвечали ему взаимностью. Хотя в этом году Уильямс пошутил, что стал поддерживать «Тоттенхэм», потому что «шпоры» прислали ему футболку, когда он переделал свою песню Angels под имя тренера лондонцев Анге. Хотя это всего лишь шутка. Уильямс все еще фанат «Порт Вейла» и даже думал инвестировать в клуб.

«Вулверхэмптон» и Роберт Плант

Бывший вокалист Led Zeppelin признавался, что болел за «волков» с пятилетнего возраста. Он утверждал, что влюбился в клуб после того, как легендарный капитан Билли Райт помахал ему рукой. С 2009 года Плант является вице-президентом «Вулверхэмптона». Он постоянно посещает матчи клуба.

«Ньюкасл» и Стинг

Сейчас модно поддерживать «Ньюкасл», пусть он и испытывает некоторые трудности, несмотря на большие вложения. Но Стинг родился примерно в шести километрах от Ньюкасла, поэтому выбор сделал с самого начала. Певец называет своим кумиром экс-защитника «сорок» Бобби Монкура. Также он признался, что был близок к покупке «Ньюкасла» в начале 1990-х годов, когда клуб испытывал трудности.

«Кристал Пэлас» и Билл Найи

Актер Найи всю жизнь был поклонником «Кристал Пэлас». Он снялся в серии фильмов, рассказывающих об истоках этого клуба. Также он вкладывался в детскую благотворительную организацию при клубе. «Кристал Пэлас» от души поздравлял актера и фаната, когда тот получил Оскар.

«Шеффилд Юнайтед» и Шон Бин

В фильме 1996 года «Когда наступает суббота» Бин сыграл футболиста «Шеффилд Юнайтед». А в реальной жизни он является поклонником этого клуба. Звезда «Властелина колец» и «Игры престолов» - завсегдатай стадиона «Шеффилда». Он руководил даже командой легенд этого клуба в матче со звездами «Фулхэма» в 2016 году, а также активно принимал участие в различных акциях фанатов.

İdman.biz