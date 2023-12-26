Сиясат Аскеров: "Хочу воспользоваться перерывом и немного отдохнуть"

«Решение покинуть команду являлось моей инициативой. Хотя руководство клуба просило меня передумать, но решения я не изменил».

Об этом Idman.biz сообщил главный тренер турецкого клуба «Фомгет» Сиясат Аскеров.

Он заявил, что прекращение контракта по взаимному согласию будет способствовать более успешному выступлению команды. «Этот клуб научил меня многому в плане опыта. Моя основная причина принятия решения заключается в том, что в будущем команда еще больше поднимется. Хотя руководство ожидало, что я изменю свое первоначальное решение, я сказал, что твердо придерживаюсь своего мнения.

Моя работа помогает «Фомгету» быть на вершине. Вот почему я так счастлив. Впервые я был тренером, который принес «Фомгету» чемпионство, вывел команду в Лигу чемпионов и привез трофей в Анкару на 100-летие республики. До сих пор ни одна команда Анкары не выигрывала Суперкубок. Под моим руководством они выиграли его впервые. Я горжусь работой азербайджанского тренера здесь».



Аскеров, который также является главным тренером женской сборной Азербайджана, заявил, что сосредоточит все свое внимание на ней: "Предложений пока нет. Для меня приоритетом всегда являлась национальная команда. Я хочу воспользоваться перерывом и немного отдохнуть. После этого, возможно, поступят какие-то предложения, и я подумаю об этом».



Следует отметить, что под руководством Сиясата Аскерова женская сборная Азербайджана поднялась из дивизиона C в дивизион B в Лиге наций УЕФА.

Эмин Ага

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