От плохого к худшему. Идея Суперлиги не умрет, пока футбольная система сломана

Очередной виток споров о Европейской Суперлиге - неизбежное следствие сломанного баланса мировой футбольной системы

İdman.biz представляет статью со ссылкой на livesport.ru.

Люди, стоящие за Европейской футбольной Суперлигой, вернулись с еще худшим форматом, но вся эта печальная история - неизбежный продукт сломанной футбольной системы, пишет Goal.

Когда в октябре 2020 года в очередной раз всплыла перспектива Европейской Суперлиги, бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер дал ответ, который был столь же лаконичным, сколь и искренним: «Ой, отвалите нахрен!»

Эта просьба с самого начала осталась без внимания. Если история футбола нас чему-то и научила, так это тому, что идея Суперлиги никогда не исчезнет - какое бы сопротивление она ни встретила. Она неразрушимо; она никогда не умрет. Почему?

Суперлига 2.0. Что предлагает перезапуск проекта?

Потому что элитными клубами Европы почти исключительно управляют жадные, жаждущие власти люди, сталкивающиеся с серьезными финансовыми проблемами и завидующие колоссальному коммерческому успеху английской Премьер-лиги.

Проще говоря, «Реал Мадрид» и «Барселона» нуждаются в решении своих проблем с притоком денег (которые обнажились во время пандемии), а Суперлига обещает гарантированные потоки доходов и, следовательно, долгосрочную экономическую безопасность.

«Европейский футбол никогда больше не будет монополией»

В результате два испанских топ-клуба так и не отказались от Суперлиги, даже после того, как злополучный и ужасно поспешный запуск в апреле 2022 года закончился ошеломляюще быстрым крахом, вызванным прекращением поддержки со стороны английских членов оригинальной «Грязной дюжины».

Поэтому неудивительно, что и «Реал», и «Барса» сразу же выразили радость по поводу решения Европейского суда (ЕСС) о том, что ФИФА и УЕФА действовали незаконно, запретив своим клубам-членам присоединяться к Суперлиге в 2021 году.

Президент «Реала» Флорентино Перес, одна из движущих сил, стоящих за попыткой отделения, заявил вскоре после заявления суда в четверг: «В ближайшие дни мы тщательно изучим масштабы этой резолюции, но я предвижу два вывода, имеющих большое историческое значение».

«Во-первых, что европейский клубный футбол больше не является и никогда не будет монополией. А во-вторых, что с сегодняшнего дня клубы будут хозяевами своей судьбы. Короче говоря, сегодня свободная Европа снова восторжествовала, и сегодня футбол и его поклонники также одержали победу».

«На протяжении более чем двух лет мы сталкивались с давлением, но сегодня свое решение обязали выполнять закон, разум и свобода. И по этой причине "Реал Мадрид" продолжит работать ради футбола».

«Футбол свободен!»

Мнения испанца разделил Бернд Райхарт, генеральный директор компании A22 Sports Management, поддерживающей создание Суперлиги. «Мы завоевали право конкуренции», — заявил он. «Монополия УЕФА закончилась. Футбол свободен!»

Все это было очень забавно. Заявление Переса о том, что «Мадрид» работает ради футбола, было забавным, как и идея о том, что решение Европейского суда означает, что футбол каким-то образом был освобожден.

Не заблуждайтесь: «Реал», «Барса», А22 и каждый клуб, поддержавший первоначальное отделение, включая шесть команд Премьер-лиги, в глубине души заботятся только о своих интересах.

Они озабочены исключительно получением как можно большего дохода для себя, а это означает, что у них достаточно точек соприкосновения, чтобы найти новые способы заработать деньги на болельщиках, которые и финансируют спортивный бизнес, которым является футбол.

Суперлига Англии

Также стоит отметить, что это не такая уж большая победа Суперлиги, как это преподносят Перес и некоторые СМИ. УЕФА уже внес поправки в правила и положения, которые Европейский суд счел «незаконными». Создание конкурентного соревнования без поддержки УЕФА или ФИФА остается практически невозможным.

Более того, «Манчестер Юнайтед», который первоначально поддержал отделение в 2021 году, но затем, как и пять других английских команд, вышел из состава после резкой реакции фанатов, входит в число нескольких крупных европейских клубов, которые уже выступили с заявлениями о том, что они не заинтересованы в присоединении к Суперлиге.

И зачем им это? «Юнайтед» уже является членом Суперлиги Англии. Кроме того, английская Премьер-лига и правительство Великобритании с 2021 года также предприняли шаги, чтобы гарантировать, что ни одному клубу больше никогда не будет позволено отделиться, в то время как презрение к Суперлиге за это время только усилилось в средствах массовой информации и среди болельщиков.

«Это еще более закрытая лига, чем в 2021 году»

Однако на континенте меньше враждебности к Суперлиге, по крайней мере, среди тех, кто болеет за «Реал» и «Барселону» или за стесненные в средствах команды Серии А, такие как «Ювентус» и «Интер».

Однако, как отметил «Атлетико Мадрид»: «Германия, Франция, Англия, Италия, Испания (кроме "Реала" и "Барселоны") выступают против Суперлиги. Мы выступаем за сохранение национальных лиг».

Таким образом, УЕФА по-прежнему занимает очень, очень сильную позицию, поэтому президент Александр Чеферин буквально лучился самодовольством, когда он появился на пресс-конференции позднее в четверг, 21 декабря.

«Я надеюсь, что они начнут свой фантастический турнир как можно скорее — с двумя клубами», — саркастически сказал он, прежде чем поиздеваться над новым планом трехуровневой Суперлиги с повышением и понижением.

«Я смотрел так называемую презентацию А22. Трудно решить, должно ли это шоу шокировать или забавлять. Лига даже более закрытая, чем в 2021 году, и ту все отвергли…»

Он прав, конечно. Только дурак не заметит, что новый, улучшенный вариант Суперлиги еще хуже оригинала. В этом смысле это действительно неудачный вариант.

«Злоупотребление доминирующим положением»

Однако здесь не следует упускать из виду две вещи. Во-первых, предложение Суперлиги на самом деле не намного хуже, чем новый формат обновленной Лиги чемпионов, которая в любом случае становится Суперлигой во всем, кроме названия.

В течение многих лет разрыв между бедными и богатыми в европейском футболе превратился в пропасть, а это означает, что лишь несколько избранных клубов способны бороться за главные трофеи. Это проблема всех существующих лиг Европы, и для ее решения делается явно недостаточно.

На самом деле, иногда кажется, что с этим ничего нельзя поделать, и это подводит нас ко второму пункту: УЕФА и ФИФА признаны «злоупотребляющими своим доминирующим положением».

Действительно, было искренне приятно видеть, что такое авторитетное учреждение, как Европейский суд, заявляет то, что мы, футбольные фанаты, знаем уже много лет — что те, кто управляет футболом, делают все, что им заблагорассудится, почти не заботясь ни об игроках, ни о болельщиках.

«Футбол не продается»…

В этом смысле есть надежда, что из этого решения выйдет что-то хорошее, возможно, осознание того, что, хотя такие клубы, как «Реал» и «Барселона», наверняка не подходят для того, чтобы контролировать сами себя, УЕФА и ФИФА тоже определенно не работают исключительно в интересах фанатов и болельщиков.

Чеферину каким-то образом удалось сохранить невозмутимое лицо в четверг, когда он сказал, что «футбол не продается», хотя он и Джанни Инфантино уже много лет не делают ничего, кроме как продают его тому, кто предложит самую высокую цену.

Значит, нужно что-то делать, потому что Суперлига возникла не на пустом месте. И не все, кто ее поддерживает, заинтересованы исключительно в зарабатывании денег. Многие из ее сторонников, по понятным причинам, считают, что это единственный способ исправить экономический дисбаланс, которому позволялось беспрепятственно расти на протяжении десятилетий; что Европейская Суперлига — единственный возможный ответ на ее английскую версию.

Независимо от того, что произойдет дальше, идея Суперлиги никуда не денется. Он не собирается «отваливать нахрен» - потому что это неизбежное последствие сломанной футбольной структуры, которую никто не может исправить, а это означает бесконечную и ужасную войну за контроль над некогда прекрасной игрой.

İdman.biz